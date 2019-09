Tatran Prešov vstúpil do Ligy majstrov prehrou, tesne nestačil na španielskeho vicemajstra

Rozhodlo odskočenie hostí na rozdiel štyroch gólov.

14. sep 2019 o 21:52 TASR

Liga majstrov 2019/2020 - C-skupina

Tatran Prešov - Bidasoa Irun 23:25 (13:13) Zostava Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 4, Djerič 1, Lapajne, Magdolen, Krok, Muňoz 4/4, Urban 4, Hozman, Vučko, Straňovský 1, Grzentič 5, Carapkin 1, Afanou-Gatine 3 Najviac gólov Bidasoa: Odriozola 6, Cavero 3, Salinas 3, TH: 4/4 - 2/2, vylúčení: 4:1.

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom prvom zápase v C-skupine Ligy majstrov so španielskym tímom CD Bidasoa Irun 23:25.

S vicemajstrom Španielska držali krok do stavu 15:15, potom však hostia odskočili na rozdiel štyroch gólov a to sa napokon ukázalo ako rozhodujúce.

Slovenský majster odohrá ďalší zápas v prestížnej súťaži 21. septembra od 19.30 h na palubovke portugalského Sportingu CP.

Hlasy po zápase (zdroj: tatranpresov.sk)

Slavko Goluža, tréner Tatrana: "Už pred zápasom sme vedeli, že Bidasoa má dobrý tím. Zápas sme, žiaľ, neodohrali hlavou, ale príliš so srdcom, z čoho rezultovali chyby. V druhom polčase sme neplnili to, čo sme natrénovali a akonáhle sa Bidasoa dostala do náskoku, bolo náročné vrátiť sa späť. Gratulujem súperovi k úvodnému víťazstvu v skupine."

Oliver Rábek, spojka Tatrana: "Nezvládli sme koniec zápasu. Urobili sme počas desiatich minút viacero technických chýb z nepripravenej streľby, no aj keď sme do nej išli na sto percent, bola zblokovaná. Takže boli z toho rýchle góly, ktorými nám odskočili na 3-4 góly. Ešte sme sa snažili bojovať do konca, no ustrážili si to."

Javier Muňoz, krídelník Tatrana: "Všetci sme od súpera očakávali kvalitný výkon. Keďže som proti nim hrával, vedel som, že v posledných rokoch veľmi dobre pracujú. Takže dnešný výsledok ma až tak neprekvapuje, prehrali sme proti kvalitnému tímu a do ďalších zápasov sa musíme zlepšiť."