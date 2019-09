Austrálčania vyhrávali nad Francúzskom o pätnásť bodov. Nakoniec o bronz prišli

O stretnutí rozhodla záverečná štvrtina.

15. sep 2019 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. Basketbalisti Francúzska získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta v Čine. V nedeľňajšom súboji o tretie miesto zdolali v Pekingu reprezentantov Austrálie 67:59.

Francúzi síce v úvodných troch štvrtinách ťahali za kratší koniec, ale v záverečnom dejstve otočili nepriaznivé skóre a obhájili zisk cenného kovu spred piatich rokov.

Austrálčania vedení strelecky disponovaným Pattym Milssom kontrolovali priebeh prvého polčasu a v tretej štvrtine dokonca odskočili súperovi až na rozdiel pätnástich bodov (25:40).

Od tohto momentu sa však začali Austrálčania trápiť v ofenzívnej fáze, čoho výsledkom bola strata náskoku v poslednej štvrtine.

Francúzi sa dostali prvýkrát do vedenia až v 31. minúte, no aj to im stačilo na víťazstvo. Postupne sa odpútali na rozdiel ôsmich bodov a triumfovali 67:59.

Francúzi získali na pôde svetových šampionátov len druhú medailu a opäť bronzovú. Na predchádzajúcich MS v roku 2014 v súboji o tretie miesto zdolali hráčov Litvy 95:93.

Naopak, Austrálčania stále márne čakajú na cenný kov. Konečné štvrté miesto je však pre nich historicky najlepším výsledkom.

MS v basketbale mužov 2019 - Zápas o 3. miesto

Francúzsko - Austrália 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

Najviac bodov: De Colo 19, Fournier 16, Albicy a Batum po 9 - Ingles 17, Mills 15, Kay 9