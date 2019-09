Slovan sa natrápil s Liptovským Mikulášom, nakoniec si odnáša všetky body

Naplno bodovali aj Košice.

15. sep 2019 o 18:46 (aktualizované 15. sep 2019 o 19:33) SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Košíc napravili zaváhanie z úvodného kola slovenskej najvyššej súťaže na ľade Nových Zámkov.

V nedeľňajšom súboji 2. kola Tipsport ligy zvíťazili 2:1. Skóre stretnutia otvoril už po necelých šiestich minútach v presilovke Juraj Majdan a v polovici duelu zvyšoval nad 2:0 v oslabení Marcel Haščák.

Domáci dokázali zareagovať až v záverečnej tretine, ale gól Václava Stupku im k bodom nepomohol.

Na prehru z prvého zápasu sezóny nechali zabudnúť aj Zvolenčania, ktorí si doma poradili s Popradom 3:2.

Dvakrát skóroval mladý útočník Marco Halama, ďalší presný zásah pridal kanadský legionár Allan McPherson a Popradčania v poslednom dejstve iba skorigovali nepriaznivý výsledok zásluhou Matúša Paločka s Marekom Zagrapanom.

Hráči majstrovskej Banskej Bystrice zostávajú stopercentní aj po druhom kole. V domácom prostredí triumfovali nad Detvou 5:2.

Bystričania si už v polovici zápasu vytvorili trojgólový náskok, ale potom mierne poľavili a hostia znížili po koncovkách Petra Zuzina s Martinom Podešvom.

Po druhej prestávke sa však Banskobystričania opäť skoncentrovali, druhýkrát v zápase skóroval fínsky útočník Joona Jääskeläinen a pridal sa k nemu tiež Mitch Wahl. Naplno bodovali aj hokejisti Slovana Bratislava.

V Liptovskom Mikuláši zvíťazili 3:1, keď ich gólovo potiahli obrancovia Martin Štajnoch s Patrikom Bačíkom a poistku pridal strelou do prázdnej bránky Michael Vandas.

Tipsport liga 2019/2020 - 2. kolo - výsledky- nedeľa

HC Mikron Nové Zámky - HC Košice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 55. Stupka (Drtina) - 6. Majdan (Haščák, Michal Chovan), 31. Haščák (Michal Chovan)

Hlasy

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Až do prvého gólu, ktorý sme dali päť minút pred koncom, som bol nespokojný. Bolo tam priveľa nervozity a kŕčovitosti. Boli sme slabí na puku, málo sme korčuľovali, málo sme sa dostávali pred súperovho brankára, mali sme málo striel. Rovnako nám nevychádzali presilovky. Z tohto pohľadu ešte máme čo robiť. Posledných päť minút sme boli lepší, dali sme gól, ktorý nám dodal impulz, ktorý sme potrebovali. Možno keby ten gól prišiel skôr, mohol zápas vyzerať inak. Bol to viac boj ako hokejová krása."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Myslím, že až do poslednej tretiny sme mali kontrolu nad zápasom. Záver zápasu sme zmenežovali zle a nie príliš chytro. Bolo tam množstvo zbytočných faulov. Faul z premotivovanosti nie je to, čo potrebujeme za vedenia 2:0. Dnes sme mali veľmi dobrého Košarišťana a dobre sme zahrali aj oslabenia. To bol dôvod, prečo sme boli schopní sa cez to dostať."

HKM Zvolen - HK Poprad 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Góly: 9. Halama (Thompson, Švarný), 13. Halama (Corrin, Thompson), 30. McPherson (Bonis, Trotter) - 53. Matúš Paločko, 57. Zagrapan (Fabian)

Hlasy

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Veľmi dobre sme začali, v prvej tretine sme si vytvorili šance a dali sme dva góly. Potom som hráčom vravel, aby nefaulovali, že presilovkami dostaneme Poprad na koňa, to sa aj stalo. Mali sme veľmi veľa vylúčení. S tým nie som spokojný, hoci sme oslabenia zvládli dobre a podržal nás viackrát i brankár Tomek. Ďakujem však chalanom za víťazstvo a za zisk prvých troch bodov."

František Štolc, tréner Popradu: "My sme tento zápas začali hrať až od druhej tretiny. Prvú tretinu sme vo Zvolene akoby vôbec neboli. Ak chceme uspieť, musíme využívať presilovky, hlavne ak hráme v piatich proti trom. To sa však nestalo. Ak neuspejeme v toľkých početných výhodách, nemôžeme pomýšľať na to, aby sme si odniesli zo Zvolena nejaké body. Málo sme v presilovkách strieľali, tam bol najväčší kameň úrazu."

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Góly: 23. Stehlík (Rudolf Huna) - 2. Štajnoch (M. Sloboda, Puliš), 53. Bačík (Vandas, Kytnár), 60. Vandas (R. Bondra, Zigo)



HC '05 Banská Bystrica - HC 07 WPC Koliba Detva 5:2 (2:0, 1:2, 2:0

Góly: 9. Lamper (Southorn, Šoltés), 20. Hickmott (Southorn, Wahl), 26. Jääskeläinen (Southorn, Hickmott), 47. Jääskeläinen (Southorn, Wahl), 53. Wahl (Hickmott) - 33. P. Zuzin, 39. Podešva (J. Sýkora, Žilka)