Zápas neskontumujú, aj keby nášho hráča zabili, tvrdí brankár Trnavy

Šporar má IQ hojdacieho koníka, vraví Rusov.

15. sep 2019 o 23:39 Pavol Spál

Brankár Trnavy DOBRIVOJ RUSOV bol pod paľbou. Z jednej strany šli naňho strely hráčov Slovana Bratislava a z druhej predmety od fanúšikov. Slovan zdolal v hite 8. kola Fortuna ligySpartak Trnava 2:0. Súboj sprevádzali veľké emócie v hľadisku i na ihrisku. V závere došlo k potýčke medzi hráčmi. Chuligán Slovana dokonca napadol hráča Trnavy.

Čelili ste nielen hráčom Slovana, ale aj jeho fanúšikom. Ako ste to vnímali?

Zápas som si nešiel užiť. Ako brankár musíte byť sústredený. Niektorí ľudia však ukázali svoje IQ.

Z tribúny na vás lietali počas celého druhého polčasu poháre a rôzne iné predmety. Ako to ovplyvňovalo váš výkon?

Hádzali rôzne papiere. Je iné, keď namiesto trávy stúpite na papier. Ak by som mal trebárs zákrok a akurát stúpil na papier, odraz by nebol taký dôrazný. Rozhodcu som na to upozorňoval. Aj keď sa to poupratovalo, hádzali ďalej.

V závere zápasu sa strhla mela medzi hráčmi. Videli ste to zblízka. Čo sa stalo?

Rešpektujem hráčov Slovana - okrem Šporara.