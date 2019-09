Gönciho tešia dotiahnuté projekty: Doteraz nám chýbala koncepcia

Bývalý reprezentant je vo funkcii štátneho tajomníka už deviaty mesiac.

16. sep 2019 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Už deviaty mesiac je vo funkcii štátneho tajomníka pre šport na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Jozef Gönci.

So svojou prácou je spokojný, aj keď mnoho procesov je podľa neho veľmi náročných.

Pred informovaním o tom, čo robí, uprednostňuje prácu na podpore športu a uvedomuje si, že pred sebou má ešte kvantum roboty.

Podporu zväzov si pochvaľuje

"Zatiaľ je to veľmi hektické a rýchle. Veľmi málo sa venujem mediálnym výstupom, ale ja som do funkcie nešiel pre to, aby som bol tvárou ministerstva školstva pre oblasť športu. Prišiel som tam, aby som 'odrobil' pre šport témy, kde nás tlačila päta.

Myslím si, že od nástupu do funkcie sme celkom pekne zvládli otázku dofinancovania odvodov z lotérii z Tiposu. Na žiadosť niektorých zväzov aj nás z ministerstva vznikla pohľadávka voči ministerstvu financií na dofinancovanie príspevkov uznaným športom. Podarilo sa.

Do športu sa nalialo približne 5 miliónov eur. Komunikácia nebola jednoduchá, ale po mnohých návštevách na ministerstve financií sa to zvládlo. Vyšlo to aj s podporou zväzov. Musím ich za to pochváliť, v tomto boli aktívni," prezradil Jozef Gönci v rozhovore pre agentúru SITA.

Radosť má aj z toho, že sa podarilo zaviesť rentu pre športových reprezentantov. "A to je niečo, na čo sme tu čakali 25 rokov," podotkol dvojnásobný olympijský medailista.

Vláda začína šport viac rešpektovať

Milióny eur obdržali športové zväzy na obnovu, rekonštrukciu a budovanie infraštruktúry. "Prostriedky dostali aj zväzy, ktoré by ich za normálnych okolností nečerpali. Doteraz som nenašiel odpoveď na otázku, prečo to tak je.

“ Uvedomujem si, že sú tu aj kritici. Sme však zle nastavení aj v rovine osobných vzťahov. Mnohé z toho sa premieta do odbornej debaty, tam to nemá čo robiť. „ Jozef Gönci

Dostali sme tam aj športy, ktoré za posledných 25 rokov financie na tento účel nedostali. Pripisujem to najmä tomu, že vláda je otvorená dialógu a moji predchodcovia nedostatočným spôsobom riešili túto otázku na úrovni štátu.

Často sa rozprávam s kolegami štátnymi tajomníkmi aj na iných ministerstvách a bavíme sa o športe. Pozitívom je fakt, že vláda konečne začína vnímať šport ako každodennú súčasť života každého z nás," pokračoval pre agentúru SITA Gönci, ktorý sa tiež snaží otvoriť tému prevencie pred zdravotnými problémami a nadmernou konzumáciou liekov.

"V tomto smere budeme veľmi aktívne pripravovať materiály o koncepcii rozvoja športu pre roky 2020 až 2030," vysvetlil.

Parlament bude schvaľovať Fond na podporu športu

Niekdajší skvelý reprezentant v športovej streľbe sa snaží vniesť systém do financovania športov a športovej infraštruktúry.

"Uvedomujem si, že pri doterajších neúspechoch u lobistov bol práve dôvod, že sme nemali nastavený systém cez koncepciu. Koncepcia nedostatočne informovala vládu SR aj športové hnutie, v ktorej etape a čo presne sa bude riešiť," myslí si Gönci.

Radosť mu tento týždeň môže urobiť parlament, ktorý bude schvaľovať zákon o Fonde na podporu športu. Vstúpiť do platnosti by mal už v januári 2020. "Dozerám na to zblízka a nezaregistroval som negatívny ohlas.

Nastavujeme to tak, aby šport fungoval, nech bude od nasledujúcich volieb vo vláde ktokoľvek. Venujem sa aj otázke informačného systému športu. Tam máme veľký problém, pretože nám to v mnohých veciach nekoreluje so zákonom o športe," ozrejmil Gönci.

Osobná kritika nepatrí do odbornej debaty

Celkovo si myslí, že šport na Slovensku je v tomto smere na dobrej ceste.

"Ešte nás však čakajú krkolomné prekážky pri financovaní športu. Vnímam to tak, že aj v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) či Slovenským paralympijským výborom (SPV) musíme vyriešiť otázku začlenenia zdravotne znevýhodnených športovcov do top tímu. Je toho veľmi veľa," doplnil pre agentúru SITA štátny tajomník pre šport.

Jozef Gönci si za svoju doterajšiu prácu vyslúžil väčšinou pochvalu od zástupcov športových zväzov, nájdu sa však ja kritické ohlasy.

"Uvedomujem si, že sú tu aj kritici. Sme však zle nastavení aj v rovine osobných vzťahov. Mnohé z toho sa premieta do odbornej debaty, tam to nemá čo robiť," dodal.