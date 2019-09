Andreescuovú v rodisku privítali ako hrdinku, dostala aj kľúče od mesta

Devätnásťročná tenistka sa stala prvou Kanaďankou, ktorá získala grandslamový titul v dvojhre.

16. sep 2019 o 11:31 TASR

MISSISSAUGA. Kanadská tenistka Bianca Andreescuová obdržala za svoj triumf na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open honor v podobe kľúčov od svojho rodného mesta Mississauga.

Pri ceremónii na predmestí Toronta jej ich slávnostne odovzdal starosta Bonnie Crombie. Andreescuová sa vo veku 19 rokov stala vôbec prvou Kanaďankou, ktorá získala grandslamový titul v dvojhre.

"Som skutočne požehnaná. Stojí za mnou množstvo tvrdej práce, potu a najmä pádov. Som skutočne rada, že som sa nevzdala, pretože dnes by som tu pred vami nemohla stáť. Ak som to dokázala ja, Serena či Roger, môžete veľké veci dokázať aj vy," uviedla na zhromaždení pred stovkami fanúšikov.

Devätnásťročná Andreescuová zdolala vo finále US Open Američanku Serenu Williamsovú 6:3, 7:5, čím jej znemožnila zisk už 24. grandslamového titulu.

V priebehu roka sa jej podarilo vyšplhať v ženskom svetovom rebríčku z druhej svetovej stovky až na aktuálne 5. miesto.

Adreescuovú po obrovskom úspechu slovami chvály podporil aj kanadský minister Justin Trudeau.

"Je inšpiráciou pre všetky vekové kategórie Kanaďanov. Ak by som mal byť úprimný, mladí ľudia si z nej môžu robiť najväčší príklad, pretože v takom mladom veku už dokázala veľké veci," citovala Trudeaua agentúra AFP.

Po majstrovskom úspechu Toronta Raptors v uplynulej sezóne basketbalovej NBA tak kanadskí športoví fanúšikovia dostali ďalší dôvod na radosť. Známy transparent, ktorým oslavovali výhru Raptors s nápisom "We the North", hrdo pozmenili na "She the North", čím vyjadrili úctu a podporu mladej hráčke.