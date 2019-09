Španieli dokázali triumfovať aj bez hviezd. Mali by sme byť tímu USA vďační, tvrdí tréner Scario

Talian priviedol Španielsko už k trom titulom majstrov Európy.

16. sep 2019 o 13:59 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lP_mvKD6gQE

MADRID. Španielsky triumf na majstrovstvách sveta v basketbale je miernym prekvapením. To, že USA nemusia v Číne zvíťaziť, sa tušilo, no viac sa verilo Francúzsku či Srbsku.

Hráči z Pyrenejského polostrova síce získali tri cenné kovy na posledných troch olympiádach (dvakrát striebro, raz bronz), no mnohé ich hviezdy nedávnej minulosti už v nedeľu vo finále proti Argentíne pri víťazstve 95:75 na palubovke neboli.

Večná rodina

José Calderón ukončil reprezentačnú kariéru, Juan Carlos Navarro i aktívnu. Dvojnásobný víťaz NBA Pau Gasol chcel aj vo veku 39 rokov pomôcť tímu, no zranenie mu to neumožnilo.

“ Nemali sme v tíme najväčšie množstvo talentu, no ukázali sme veľké srdce vo finále i počas celého turnaja. Nemôžem byť viac hrdý na mojich spoluhráčov i trénerský tím. To nebola len partia ľudí, s ktorými som vyhral šampionát. To je moja večná rodina. „ Ricky Rubio

Jeho o päť rokov mladší brat Marc mal za sebou náročnú sezónu, ktorú zavŕšil triumfom v NBA v drese Toronta.

Španieli však predviedli ukážkový kolektívny výkon, hoci štatisticky vyčnieval Ricky Rubio, ktorý si aj prevzal cenu najužitočnejšieho hráča turnaja.

"Zapísali sme sa do histórie, boli sme pripravení to urobiť," povedal stredný rozohrávač, ktorý v lete prestúpil z Utahu do Phoenixu.

"Nemali sme v tíme najväčšie množstvo talentu, no ukázali sme veľké srdce vo finále i počas celého turnaja. Nemôžem byť viac hrdý na mojich spoluhráčov i trénerský tím. To nebola len partia ľudí, s ktorými som vyhral šampionát.

To je moja večná rodina. Matka mi zomrela pred troma rokmi, no teraz som na ňu veľmi myslel. Ona bola mojím hnacím motorom, tento titul patrí jej," dodal Rubio podľa eurohoops.net.

Tréner vyzval k rešpektu USA

Na úspechu Španielov mal zásadný podiel aj taliansky tréner Sergio Scariolo. Ten už priviedol národný tím k trom titulom majstrov Európy a teraz pridal aj svetový primát.

Súvisiaci článok Španieli zdolali Argentínu o dvadsať bodov a stali sa majstrami sveta Čítajte

Dosiahol to, hoci ešte v júni mal rovnako ako Marc Gasol povinnosti v Toronte Raptors. U čerstvého víťaza NBA pôsobí ako asistent. Veľké množstvo amerických hviezd z NBA naopak nechcelo obetovať predolympijské leto. Scariolo sa pri hodnotení šampionátu nevyhol tejto téme:

"Všetci si z nich robia srandu, no ja s tým nesúhlasím. Mali by sme byť vďační tímu USA, NBA a všetkým, čo pracujú na vrcholových funkciách v tomto športe. Teraz nenaplnili očakávania, ale prejavme im rešpekt. Je mi cťou skončiť v konečnom poradí pred nimi, no som si istý, že o rok sa Američania vrátia veľmi silní," povedal.