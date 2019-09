Fanúšik, ktorý napadol Mitreu, dostane doživotný zákaz vstupu na ŠK Slovan

Stanovisko FC Spartak Trnava

FC Spartak Trnava ostro odsudzuje udalosti, ktoré sa odohrali počas ligového stretnutia na Tehelnom poli. Nechutný záver vyvolala provokácia domáceho hráča Šporara po druhom góle, keď sa nešportovo vysmieval kapitánovi Spartaka Bogdanovi Mitreovi. Následne vznikla v bránke Trnavy strkanica, do ktorej sa zapojili viacerí hráči oboch tímov. V tomto okamihu však vnikli z domáceho sektora na plochu fanúšikovia, a jeden z nich nepovšimnutý usporiadateľskou službou skopol Mitreu ešte počas zápasu.

Inzultácia hráča fanúšikom v riadnom hracom čase je ojedinelý jav aj ligách oveľa temperamentnejších národov a v tomto prípade vyslovujeme nulovú toleranciu takémuto činu. Žiadame nielen exemplárne potrestanie konkrétneho vinníka a jeho doživotný zákaz navštevovať športové podujatia. V opačnom prípade to môže byť nebezpečný precedens a v budúcnosti sa môžu stať oveľa horšie udalosti. Ani si nechceme predstaviť, čo by sa stalo, ak by sa rozhodol zaútočiť napríklad nožom či iným predmetom a následky by mohli byť oveľa fatálnejšie.

Je potrebné uvedomiť si, že pohár pretiekol a včerajšie udalosti rozhodne nerobia dobrú reklamu našej lige, krajine a už vôbec nie sú vhodným príkladom pre mládež, ktorú chceme na naše štadióny a k futbalu lákať. Na stretnutí bola krásna pätnásťtisícová návšteva a sme presvedčení, že drvivá väčšina z týchto ľudí si chcela vychutnať atmosféru a kvalitný futbal najslávnejšieho slovenského derby. Je však otázne, či budú mať po takýchto udalostiach chuť prísť aj na ďalšie zápasy."