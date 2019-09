Messi figuruje v nominácii proti Dortmundu. Reus bude rád, ak Argentínčan nastúpi

Messi s mužstvom absolvoval pondelňajší tréning.

BRATISLAVA. Argentínsky futbalista Lionel Messi figuruje v nominácii FC Barcelona na utorňajší súboj Ligy majstrov na pôde Borussie Dortmund.

Päťnásobného držiteľa Zlatej lopty FIFA pre najlepšieho hráča planéty donedávna trápilo zranenie lýtka, pre ktoré vynechal úvod sezóny. Momentálne by už mal byť líder úradujúceho španielskeho majstra zdravotne fit.

Messi absolvoval tréning

Lionel Messi s mužstvom absolvoval pondelňajší tréning, po ktorom dostal od lekárskeho tímu Barcelony zelenú. Rovnako je na tom aj brankár Neto, ktorý je po zlomenine člnkovitej kosti na ľavej ruke takisto pripravený hrať v Signal Iduna Parku.

Súťažný návrat Messiho je pre fanúšikov Barcelony vítaný, veď bez rodáka z Rosaria vyhrali Katalánci len dva zo štyroch ligových súbojov.

Borussia Dortmund sa s FC Barcelona stretne v súťažnom dueli pod hlavičkou UEFA po viac než 20 rokoch. V súboji o Európsky superpohár 1997 si zmerali sily dvakrát a po celkovom výsledku 3:1 sa tešili z triumfu hráči španielskeho klubu.

Reus bude rád, keď Messi nastúpi

Kapitán nemeckého vicemajstra Marco Reus sa smerom k prípadnej Messiho účasti v zápase vyjadril pozitívne.

"Všetci vieme, že Barcelona bude s ním silnejšia, ale ja osobne budem rád, keď proti nám nastúpi. Je to najlepší hráč na svete a má futbalové schopnosti, ktoré nemá nikto iný," cituje portál sport1.de slová 30-ročného Nemca.

Messi doposiaľ odohral v Lige majstrov 135 zápasov, v ktorých zaznamenal 112 gólov. V historickej tabuľke v počte štartov mu patrí šieste miesto, no pokiaľ by odohral všetkých šesť zápasov v základnej skupine, vyrovnal by zápis legendárneho Walesana Ryana Giggsa.

V tabuľke strelcov je pred ním iba Cristiano Ronaldo (126), no v počte strelených gólov za jeden klub Messi dominuje.