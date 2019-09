Studeničovo New Jersey v príprave zdolalo Boston, z výhry sa tešil aj Ružička

Chára opäť nehral.

17. sep 2019 o 7:37 TASR

Prípravný zápas medzi New Jersey a Bostonom.(Zdroj: AP/Noah K. Murray)

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom zvíťazili v noci na utorok v prípravnom zápase pred štartom NHL nad Bostonom Bruins 4:3 po predĺžení.

Calgary Flames s Adamom Ružičkom triumfovali na ľade Vancouveru Canucks 4:3.

výsledky:

Nashville - Florida 6:3

Buffalo - Pittsburgh 5:4 pp

Montreal - New Jersey 4:2

New Jersey - Boston 4:3 pp

Philadelphia - New York Islanders 1:3

Washington - Chicago 4:3 pp

Nashville - Florida 1:0

Dallas - St. Louis 0:2

Calgary - Vancouver 2:3 pp

Edmonton - Winnipeg 2:0