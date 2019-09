Vyžrebovali štvrté kolo Slovnaft Cupu. Spartak pred dvoma rokmi súpera rozdrvil 10:0

Zapojilo sa viac ako 200 klubov.

17. sep 2019 o 13:35 SITA

BRATISLAVA. Úradujúci víťaz Slovenského pohára (Slovnaft Cup) FC Spartak Trnava nastúpi v šestnásťfinálovom 4. kole tejto súťaže na ihrisku Jacoviec.

Rozhodol o tom utorkový žreb na pôde Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Obaja súperi spolu hrali aj v ročníku 2017/2018, Trnavčania vtedy zvíťazili u súpera hladko 10:0

Niektorých fortunaligistov ešte čaká 2. kolo

Súperovi spoznali aj ďalší fortunaligisti, ktorí už prešli cez 3. kolo. AS Trenčín sa predstaví na pôde FC Košice, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble pocestuje do Trebišova, ŠKF Sereď do Vysokej nad Kysucou a MFK Ružomberok do Kalše.

Na FC Nitra čaká postupujúci z duelu 3. kola medzi Lučencom a Komárnom, na FK Senica lepší z dvojice Domaniža - Malženice.



Ďalšie kvarteto účastníkov najvyššej domácej futbalovej súťaže ešte čakajú súboje 2. resp. 3. kola. Ak MŠK Žilina postúpi cez Starú Ľubovňu, nastúpi proti Trenčianskym Stankovciam alebo Novému Mestu nad Váhom.

FC DAC 1904 Dunajská Streda v prípade prieniku cez Fiľakovo čaká súboj v Radimove. Ak FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa postúpi cez Rakytovce, vycestuje do Košíc na súboj proti Slávii TU, ktorá v 3. kola vyradila fortunaligové Michalovce.

Slovan si zahrá až v októbri

Úradujúci slovenský majster ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez Liptovskú Štiavnicu a potom cez Oravskú Porubu predstaví v Bardejove.



Do 51. ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 200 klubov, každý z nich mal šancu získať trofej a právo štartu v Európskej lige 2020/2021. Finále by sa malo konať 1. mája 2020.



Predbežne sú súboje 4. kola Slovenského pohára naplánované na 25. september, tento termín sa bude zmeniť v súvislosti s možnosťami, potrebami a povinnosťami jednotlivých tímov. Už teraz je jasné, že Slovan súboje 2. a 3. kola absolvuje až v októbri.