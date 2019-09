Slovan doma senzačne prehral s Novými Zámkami, Košice tesne zdolali Trenčín

Hlasy po zápase

Pavel Paukovček, asistent trénera Popradu: "My sme do dnešného zápasu vstúpili veľmi dobre, po druhej tretine sme vyhrávali 4:1. Škoda tretej tretiny, keď sme sa báli o výsledok. Zlomom bol druhý gól, potom súper dával góly v presilovkách a vyburcovalo ho to k dobrému výkonu. Pozitívom je, že sme vyhrali v predĺžení a že sa posunieme v tabuľke vyššie. Musíme ešte odstraňovať niektoré veci, ďakujem chalanom, že to nevzdali."

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: "Myslím si, že to bol najšialenejší zápas, aký som kedy zažil. Góly v presilovkách, oslabeniach, vedenie domáceho tímu o tri góly a nakoniec predĺženie. Bolo to ako na kolotoči. Mali sme zlý štart. Boli sme pripravení hrať fyzicky, ale mentálne to bolo zlé. Dali sme domácemu tímu výhody. Som veľmi rád za jeden bod, ale mohlo ich byť viac."