Bokroš sa dozvedel v Košiciach radostnú správu. Počas zápasu sa stal otcom

Bolo to nečakané, vraví.

18. sep 2019 o 10:34 TASR

TRENČÍN. Napriek prehre v Košiciach 2:3 zazneli v kabíne hokejistov Dukly Trenčín radostný potlesk a gratulácie.

Nesúviseli však s hokejom, ale boli adresované obrancovi Tomášovi Bokrošovi, ktorý sa stal počas zápasu prvýkrát otcom. "Nebolo to plánované na tento deň, ale som rád, že všetko dobre dopadlo," priznal.

Bezprostredne po zápase sa trenčianski hokejisti pobrali do kabíny, v ktorej sa však Bokroš zdržal iba krátko. S telefónom v ruke a naliehavým výrazom vyšiel na chodbu, aby zistil jednu z najzásadnejších informácií v živote.

"Stal som sa otcom, manželka Kristínka pred chvíľou porodila dcérku Emu," poznamenal príjemne rozrušený obranca.

"Pôrod nebol plánovaný na tento deň, ale osud to zariadil inak. Ani neviem, čo povedať, som však najmä rád, že všetko dobre dopadlo. Snažil som sa to vymazať z hlavy, navyše som si hlavne myslel, že to nepríde dnes, ale až o pár dní.

Som o to viac hrdý na manželku, že to skvele zvládla aj bezo mňa. Keď som odchádzal, bola doma a po zápase v Košiciach som si prečítal správy, že už je po tom."

Trenčianski hokejisti zanechali v Košiciach sympatický dojem, doplatili však na slabšie úvody tretín, nepremieňanie šancí a pohŕdli aj dvomi vyše minútovými presilovkami o dvoch hráčov.

"Rodina je určite dôležitejšia než hokej, to je fakt. Prehra v Košiciach nás však mrzí. Nezachytili sme začiatok zápasu a hoci sme sa domácim neskôr herne vyrovnali, už sme to nedokázali otočiť," poznamenal Bokroš.