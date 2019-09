Slovensko nepostúpilo do osemfinále, rozhodla o tom prehra Nemecka

Z postupu sa radujú Španieli.

19. sep 2019 o 19:26 (aktualizované 19. sep 2019 o 20:25) SME.sk, TASR, SITA

ME vo volejbale mužov 2019 - skupina B

Španielsko - Nemecko 3:1 (22, 20, -18, 19) Zápas trval 103 minút Rozhodovali: Mezöffy (Maď.) a Guillet (Fr.).

ANTVERPY. Slovenskí volejbaloví reprezentanti nepostúpili na majstrovstvách Európy do osemfinále a so šampionátom sa rozlúčili už v základnej skupine.

Rozhodlo o tom štvrtkové víťazstvo Španielska nad Nemeckom 3:1.

Nemecku už o nič nešlo

Slováci skončili v tabuľke B-skupiny na nepostupovom piatom mieste, do vyraďovacích bojov postúpilo Belgicko, Srbsko, Nemecko a Španielsko.

V zápase Nemecka so Španielskom potrebovali Slováci na postup triumf Nemcov, no Španieli sa proti favoritovi vytiahli a napokon za 103 minút zvíťazili.

Úradujúcim vicemajstrom Nemcom v zápase už prakticky o nič nešlo, mali istotu tretieho miesta.

Slovákov môže mrzieť najmä duel proti Španielom. Proti výberu trénera Fernanda Muňoza Beníteza viedli 2:0 na sety a pokiaľ by vyhrali 3:0 alebo 3:1, postúpili by do osemfinále oni.

Španieli sa v osemfinále stretnú s doposiaľ stopercentnými Poliakmi.

Kravárik: Toto nemalo s volejbalom nič spoločné

"Keby som mal zhodnotiť náš odchod zo šampionátu, poviem, že mi to je veľmi ľúto. Urobili sme maximum. Nestálo pri nás šťastie, možno upadlo sebavedomie po nejakom sete, ktorý sme mali vyhrať," priznal tréner Slovákov Andrej Kravárik.

"Toto by som možno hráčom vyčítal. Ale to, že nepostúpili preto, lebo Nemci hrali na dvadsať percent a Španieli vyhrali, to určite nie. Toto nemalo s volejbalom nič spoločné," pokračoval.

Tréner Slovenska však hnev vzápätí potlačil.

Jeho zverencom k postupu chýbal len krôčik, od predchádzajúcich ME boli výkony Slovákov oveľa lepšie. V roku 2015 v Taliansku a 2017 v Poľsku sa neradovali ani z jedného triumfu, teraz si pripísali dva.

"Odchádzame so vztýčenou hlavou, podávali sme dobré výkony a nemáme sa za čo hanbiť. Ale musíme si vziať ponaučenie. Ďalší šampionát si zasa musíme uhrať v kvalifikácii a videli sme, že nestačí dvakrát zvíťaziť, dobre hrať a prezentovať sa dôstojnými výkonmi," priznal Kravárik.

"Každá lopta v zápase je veľmi dôležitá, každý vyhraný set vás môže posunúť ďalej. Veď Gréci postúpili s jedným víťazstvom o jedinú loptu. Taký je šport. Verili sme, že dve víťazstvá nám budú stačiť, ale, bohužiaľ. Čo k tomu dodať," doplnil.

Slovensko - Španielsko 3:2 (23, 23, -20, -16, 16)

Slovensko - Rakúsko 3:1 (-19, 20, 21, 15)

Slovensko - Srbsko 0:3 (19, 20, 21)

Slovensko - Belgicko 0:3 (23, 20, 15)

Slovensko - Nemecko 0:3 (23, 28, 19)