Kravárik pochválil svojich zverencov napriek najhoršiemu umiestneniu v histórii

Tréner hľadal pozitíva.

20. sep 2019 o 11:12 SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik sa pred európskym šampionátom vyjadril, že kľúčom k postupu do osemfinále budú úvodné dva zápasy proti Španielsku a Rakúsku.

Tie jeho zverenci zvládli, oba vyhrali, no napriek tomu končia už v základnej skupine.

Spomedzi 24 účastníkov obsadili konečné 19. miesto, čo je štatisticky najhoršie umiestnenie Slovenska na scéne ME. Napriek tomu Slováci svojimi výkonmi nesklamali, čo potvrdil aj reprezentačný kormidelník.

Nemci mali isté tretie miesto

"Je to veľká škoda, pretože chlapci predvádzali dobré výkony. Cieľ, ktorý sme si dali pred šampionátom, vyhrať prvé dva zápasy, sme splnili, ale v konečnom dôsledku to nestačilo.

Škoda, že sa nám nepodarilo uchmatnúť nejaký bod v súbojoch so Srbskom, Belgickom a Nemeckom. Postup sme mali vo svojich rukách, napokon to nevyšlo," povedal v rozhovore pre Slovenskú volejbalovú federáciu (SVF) 48-ročný rodák z Piešťan.

V tabuľke B-skupiny obsadili Slováci piate miesto so stratou jedného bodu na Španielov a dvoch na Nemcov.

Práve vzájomný súboj Španielska a Nemecka mohol posunúť do osemfinále Slovákov, pomoc zo strany tímu okolo Györgyho Grozera však neprišla.

Spomenutý nemecký hráč dokonca odohral iba prvý set a potom sa šetril na osemfinálový duel proti Holandsku. Nemci mali už pred zápasom isté tretie miesto, čo sa ukázalo aj na palubovke.

Kravárik: Chlapci ukázali svoju silu

"Nebolo sa na čo pozerať. Nemecký výkon nepresiahol 30% toho, čo môžu ukázať a podľa toho to aj dopadlo. Samozrejme, my sme sa na takýto vývoj turnaja nemali spoliehať," pokračoval Kravárik.

Aj napriek skorému koncu na turnaji možno nájsť pozitívne aspekty na hre Slovákov. V každom zo setov proti Srbsku viedli a obhajcom bronzových medailí boli zdatným súperom.

Proti Nemecku zase nevyužili v druhom sete päť setbalov, no najviac ich môže mrzieť úvodný duel so Španielmi. V ňom viedli 2:0 na sety a pokiaľ by vyhrali 3:0 alebo 3:1, postúpili by do osemfinálovej fázy.

"Mrzí ma to kvôli chlapcom, ktorí na ME ukázali svoju silu. Priblížili sme sa európskemu volejbalu, čo nás musí posunúť dopredu," dodal Kravárik.