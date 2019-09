Futbalistom Wolves nevyšiel vstup do súťaže. Všetci sme sklamaní, vraví tréner

Wolves prehralo s Bragou.

20. sep 2019 o 12:05 TASR

WOLVERHAMPTON. Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers vstúpili do skupiny Európskej ligy UEFA 2019/2020 zle, na domácom Molineux Stadium vo štvrtok prehrali 0:1 s portugalským Sportingom Braga.

V druhom súboji K-skupiny získal historické víťazstvo slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý na Tehelnom poli pokoril Besiktas Istanbul 4:2.

Tréner Wolves Nuno Espirito Santo po zápase s jeho krajanmi musel priznať, že súper vyhral zaslúžene.

"Musíme akceptovať, že sme hrali pod naše možnosti. Uvedomujeme si situáciu a musíme okamžite zareagovať," citoval portál BBC Portugalčana po tretej prehre jeho tímu za sebou.

Wanderers sú bez víťazstva na predposlednom mieste tabuľky Premier League a v Európe si mali zdvihnúť náladu. Nestalo sa, keďže o výhre Bragy rozhodol jediný presný zásah Ricarda Hortu v druhom polčase.

Wolves pokračujú vo výsledkovej mizérii

"Musíme čeliť realite a tá vraví, že nehráme dobre, takže to musíme zanalyzovať a nájsť riešenie. To je najdôležitejšie. Musíme sa zlepšiť a vrátiť sa do hry. Momentálne sme všetci sklamaní," uviedol tréner anglického klubu, ktorý hrá skupinu EL prvýkrát a naposledy v európskych klubových súťažiach nastúpil v roku 1980.

Duel rozhodla veľká chyba domáceho Ryana Bennetta, ktorý na polovici ihriska prihral loptu súperovi a hostia z rýchleho brejku rozhodli.

Domáci Patrick Cutrone a Leander Dendoncker nevyužili dobré šance a tak Wolves pokračujú vo výsledkovej mizérii.

"Veľa šancí sme im nedovolili, využili jedinú, ale to už je história. Moji chlapci tvrdo pracovali, ale takýto je futbal," dodal kouč domácich.

Jeho kolega Ricardo Sá Pinto žiaril spokojnosťou. Braga v EL ťahá v tejto sezóne skvelú sériu piatich triumfov, v predkolách dvakrát zdolala Bröndby Kodaň (4:2 a 3:1) aj Spartak Moskva (1:0 a 2:1).

Je to dôležité víťazstvo aj pre Portugalsko

"Je to pre nás dôležité víťazstvo. V predkolách sme víťazili a nadviazali sme na to. Vieme, že naša skupina je ťažká. Ako som už povedal pred zápasom, vždy ideme do hry s tým, že chceme získať tri body. Ak by sme získali jeden, aj to by bolo pozitívne. Ale máme vyvážený tím v obrane aj útoku a dokážeme víťaziť."

"Mali sme čas pripraviť sa na tento súboj. To vždy veľmi pomôže. Súper nás nevedel prečítať, hrali sme vyzreto a dobre organizovane, sústredene najmä na krídlach, kde sme sa mohli dostať do problémov.

Ale nedostali, a keď sme tam mohli udrieť, udreli sme. Dobre sme reagovali na každú hernú situáciu," doplnil bývalý portugalský reprezentant, ktorý už ako kouč viedol kluby ako Sporting Lisabon, Legia Varšava, Atromitos, CZ Belehrad, OFI Kréta či Standard Liege.

"Je to pekný deň v histórii Bragy a pekný deň pre portugalský futbal. Každé víťazstvo, ktoré dosiahneme v Európe dostane pod tlak Rusko v koeficiente UEFA, takže bojujeme o priame nasadenie do skupiny v pohároch. Každé víťazstvo portugalského mužstva je preto pozitívne," uzavrel.