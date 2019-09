Slovan s čistým kontom proti Dukle, Liptovský Mikuláš prvýkrát vyhral

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Prvá tretina bola z našej strany ešte ako tak v poriadku, ale v druhej sme upustili od toho, čo sme chceli hrať. Nehrali sme ju dostatočne fyzicky, doslova sme ju vypustili. Až v tretej tretine sme sa do našej hry dostali, no bolo to neskoro.

Možno to bolo aj tým, že po víťazstve v Lige majstrov s Mníchovom sme si mysleli, že sme lepší než v skutočnosti sme. V druhej tretine nás však Košice prevýšili vo všetkých činnostiach, aj v chcení, čo je pre nás sklamaním. Verím, že táto prehra bude pre tím budíčkom a začneme hrať lepšie."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Mali sme pomalší začiatok, hrali sme hneď v troch, no po inkasovanom góle sme sa z toho nejako vymotali a hrali sme potom dobrý hokej. Posledné tretiny nám však nevychádzajú.

Už v treťom zápase sme do tretej časti išli s dvojgólovým náskokom a znovu sme sa dostali do problémov. Vyhrávame zápasy vďaka dobrému výkonu brankára, čo sa aj dnes potvrdilo."

Branislav Rapáč, autor víťazného gólu Košíc: "Odohrali sme kvalitný zápas. Myslím si, že začíname nadväzovať na prípravu, ktorá bola dobrá. Zbytočne sme však spravili na konci stretnutia fauly, ktoré vrátili domácich do zápasu.

Verili sme však v naše schopnosti, pozitívne sme mysleli, mali hlavy hore. Prišli sme do Banskej Bystrice vyhrať, nemali sme žiadnu porazeneckú náladu. Teší ma víťazný gól, mal som aj v predchádzajúcich zápasoch šance, dúfam, že som to teraz zlomil."