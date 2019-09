Kristoff preferuje etapáky. Spravil Sagan dobre, že šiel klasiky?

Slováci sa pripravujú na MS.

21. sep 2019 o 11:15 Miloslav Šebela

Rozhovor Reprezentačný tréner slovenských cyklistov JÁN VALACH je pred majstrovstvami sveta pozitívne naladený. "Petrovi sa podarilo získať titul aj v prípadoch, keď mal pri sebe len dvoch ďalších pretekárov," spomína.

Tohtoročná trať svetového šampionátu by podľa predpokladov mala pasovať Petrovi Saganovi. Mali ste možnosť ju vidieť?

Máme ju naštudovanú z dostupných zdrojov. V nedeľu letím do Veľkej Británie a pôjdem si celú trasu prejsť. Peter Sagan za nami priletí v piatok. Ale Michael Kolář si bol trasu majstrovstiev prejsť na jar. Bavil som sa s ním o tom. Takže máme predstavu o tom, čo nás čaká.

Čo vám Kolář povedal o trase?

Myslím, že na YouTube je aj video o jeho dojmoch. Trasa pripomína anglickú klasiku. Cesty sú užšie aj širšie, bude to hore-dolu. Pôjde sa aj cez kopce, ale nemalo by to byť nič vážne, čo by ovplyvnilo lídrov.

Podľa predpovede počasia by malo byť pod mrakom. Zatiaľ by nemalo pršať a mal by fúkať mierny vietor. Teplota šesť až osem stupňov Celzia ráno, trinásť cez deň. Podobná teplota ako bola v etapách na Okolo Slovenska. Trať bude náročná dĺžkou. Ak bude fúkať silnejší vietor, môže sa udiať čokoľvek.

Nebudú to klasické majstrovstvá, kde sa len krúži. Čaká nás dlhý nájazd. Okruhov bude len sedem. Musíme z toho vychádzať inak. Na okruhoch sa bude jazdiť o to agresívnejšie a rýchlejšie. Očakávam ťažké preteky.

Nór Alexander Kristoff vravel, že je lepšie ísť etapové preteky. Peter Sagan ale štartoval na klasikách. Čo je podľa vás vhodnejšia príprava?

Každý si vyberá svoju cestu.