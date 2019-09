Inter mal v odvete Ligy majstrov postup vo svojich rukách, no vysoko prehral

Dvojzápas hrali proti Fribourgu.

20. sep 2019 o 22:21 SITA

BRATISLAVA. Basketbalisti Inter Bratislava sa s Ligou majstrov lúčia už v 1. kole kvalifikácie. Zverenci trénera Aramisa Nagliča mali po utorkovom triumfe nad švajčiarskym Fribourgom 82:67 všetky tromfy vo svojich rukách, no v piatkovej odvete prehrali vysoko 50:89.

Po prvej štvrtine pritom viedli 19:14, no v druhej zaznamenali len šesť bodov a ich súper až 24. Interu s nedarilo ani v tretej desaťminútovke a prehrali ju 11:22. V záverečnej štvrtine musel slovenský tím doháňať v súčte oboch zápasov 9-bodové manko, ale domáci nepripustili drámu a s prehľadom si ustrážili postup ďalej.



Bratislavčania nepostúpili do budúcotýždňového 2. kola kvalifikácie, v ktorom mohli s nemeckým tímom Telekom Baskets Bonn bojovať o prienik do hlavnej súťaže. Túto možnosť teraz má švajčiarsky klub Fribourg Olympic.



Na Inter teraz čaká "len" Európsky pohár FIBA.

Liga majstrov basketbalistov - 1. kolo kvalifikácie - odveta - piatok:

Fribourg Olympic (Švaj.) - BK Inter Bratislava (SR) 89:50 (14:19, 24:6, 22:11, 29:14)

prvý zápas: 67:82, Fribourg postúpil do 2. kola



Najviac bodov Interu: Skinner 14, Gibbs 13, Funderburk 9