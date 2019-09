Sklamaný Jágr: Stopercentne súhlasím s tým, čo sa o nás píše

Kladno stále čaká na prvé body.

BRATISLAVA. Legendárny hokejový útočník Jaromír Jágr si po vyše šiestich rokoch zahral v českej najvyššej súťaži.

Vo veku 47 rokov a 217 dní dokonca strelil gól, ale svojmu tímu Rytíři Kladno to prvé body v sezóne neprinieslo.

Kladno prehralo na ľade Karlových Varov 4:7 a aj po troch kolách okupuje dno tabuľky extraligy s nulou na konte bodov a skóre 8:18.

Jágr: Sme ako naivní školáci

"Píše sa o nás, že sme outsideri. Ak by som bol novinár, rovnako by som písal aj ja. Stopercentne súhlasím s tým, čo sa o nás píše. Teraz záleží na nás, či to vezmeme ako motiváciu alebo sa na to celé vykašleme," uviedol Jágr v rozhovore, ktorý zverejnil jeho klub na YouTube.

Na otázku, ako vníma, že sa stal druhým najstarším hráčom českej extraligy v jej histórii, odpovedal: "Viac-menej to neriešim, verím však, že strelu ešte stále mám. Ak dostanem prihrávku do voľného priestoru, ešte pár gólov strelím."

Jágr je stále nielen aktívny hráč, ale aj majiteľ tímu Rytíři Kladno. O to viac ho mrzí, že jeho mužstvo po nevydarenej príprave kráča od prehry k prehry aj na začiatku nového ročníka extraligy.

V Karlových Varoch prehrávali Rytíři už po prvej tretine 0:4, na tejto demolácii sa gólom a asistenciou podieľal aj slovenský útočník Tomáš Mikúš.

"Súper hral rozumne, najmä premieňal šance. Na začiatku mali tri strely a z toho dali tri góly. Gól sme dostali aj vo vlastnej presilovke a potom sme ešte urobili chybu. Sme naivní školáci a musíme sa z toho poučiť," poznamenal olympijský šampión z Nagana 1998 a dvojnásobný majster sveta.

Pri zmienke o tom, či je hlavná chyba v nekvalitnom brankárovi, hráč s 1921 bodmi v NHL odpovedal diplomaticky: "Niekde v mužstve je veľká chyba. Či už sú to útočníci, obrancovia alebo brankári. Sme jeden tím a musíme to riešiť všetci."

Réway má sedem mínusových bodov

Jágr odmieta dopredu rezignovať, keďže súťaž sa len rozbieha. "Zo svojich skúseností viem, že koniec je vtedy, keď je naozaj koniec. Vlani nás odpisovali v baráži po prvých dvoch prehrách, potom sme však vyhrali sedem z ôsmich zápasov. Samozrejme, prvé víťazstvo bude asi to najťažšie pre sebavedomie hráčov aj vieru fanúšikov."

Jágr naskočil do rozbehnutého ročníka po zranení a to v jeho úctyhodnom hokejovom veku je obdivuhodné aj nebezpečné zároveň.

"Takmer štrnásť dní som prakticky nič nerobil, nie je jednoduché vypadnúť z toho v mojom veku. Trochu som sa bál, aby som sa nezranil. Nejazdil som hore-dolu, ale také to už nikdy nebude. Uvidíme, aké to bude po najbližšom zápase," prezradil.

Jedným zo spoluhráčov Jaromíra Jágra v Kladne je aj slovenský útočník Martin Réway, ktorý chce po období stagnácie a zdravotných problémov opäť nakopnúť svoju kariéru.

Réway sa podľa klubových štatistík v troch zápasoch prezentoval jednou asistenciou, ale až siedmimi mínusovými bodmi.