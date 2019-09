Pribudli ďalší dvaja. Paríž Saint-Germain má zranených už päť ofenzívnych hráčov

V zostave by nemal chýbať Neymar.

21. sep 2019 o 16:00 TASR

PARÍŽ. Maródka v tíme futbalistov Paríža Saint-Germain sa ešte viac rozšírila. V nedeľu nebudú na zápas Ligue 1 v Lyone k dispozícii ani Mauro Icardi a Pablo Sarabia.

Pri zraneniach Kyliana Mbappého, Edinsona Cavaniho a Juliana Draxlera bude obhajcovi francúzskeho titulu chýbať až päť ofenzívnych hráčov.

O možnom návrate Mbappého sa uvažovalo, no tréner Thomas Tuchel túto možnosť vylúčil.

"Bolo by to riskantné. Čoskoro sa vráti na ihriská, no jeho rekonvalescencia stále nie je na konci," vysvetlil nemecký kouč pre agentúru AFP.

Paríž Saint-Germain by mohol nastúpiť s útočným triom Neymar, Ángel Di María a Eric Maxim Choupo-Moting.