Víťazná séria Dunajskej Stredy sa skončila, Ružomberku stačil na výhru jediný gól

Hlasy po stretnutí

Peter Hyballa, tréner DAC: "Gratulujem Ružomberku k trom bodom. Dnes to bol možno remízový zápas, ale hostia dali gól a my nie. Bol to náš najhorší prvý polčas, čo som tu videl. Aj súper k tomu prispel, bol výborne organizovaný, my sme hrali zle. Spravili sme veľa chýb, aj pri inkasovanom góle.

Do druhého polčasu sme išli so striedaním, prišiel Taiwo ako druhý útočník. Boli sme lepší, v záverečných 20 minútach sme mali aj vážnejšie šance, či už to boli Beskorovajnyj alebo Kružliak. Nedokázali sme skórovať, musíme sa poučiť z tejto prehry. Urobíme všetko, aby sme postúpili v stredu v pohári."

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Konečne sa mi hodnotí lepšie. Do zápasu sme išli s veľkým rešpektom, ale s chuťou zlomiť to, čo prežívame dva mesiace. Súper bol asi zaskočený. Nám sa podarilo dať pekný gól zo štandardnej situácie. Druhý polčas nás super zatlačil, ale ustáli sme to. Dnes sme, aj so šťastím, zápas zvládli. Sme neuveriteľne šťastní. Keby tréner DAC vedel, kde sme sa nachádzali predtým, prehru by bral trochu lepšie."