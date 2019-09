Iba 15-ročná Ruska utvorila v Bratislave hneď dva svetové rekordy

Mladá Ruska dominovala.

21. sep 2019 o 19:50 (aktualizované 21. sep 2019 o 20:09) TASR, SITA

Memoriál Ondreja Nepelu - Nepela Trophy

Súťaž žien:

1. Alexadra Trusovová Rusko 238,69 b 2. Kaori Sakamotová Japonsko 194,42 b 3. Hanul Kim Kórejská republika 182,50 b 17. Ema Doboszová Slovensko 115,43 b

Súťaž mužov:

1. Dmitrij Alijev Rusko 255,32 b 2. Matteo Rizzo Taliansko 232,70 b 3. Deniss Vasiljevs Lotyšsko 229,97 b 14. Michal Neuman Slovensko 128,37 b 16. Marco Klepoch Slovensko 107,05 b

Súťaž tanečných párov:

1. V. Sinicinová, N. Kacapalov Rusko 198,10 b 2. S. Hurtadová, K. Chaliavin Španielsko 188,97 b 3. L. McNamarová, Q. Carpenter USA 183, 47 b

BRATISLAVA. Ruská krasokorčuliarka Alexandra Trusovová suverénne triumfovala na 27. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu v Bratislave.

Iba 15-ročná juniorská majsterka sveta dostala v sobotňajšej voľnej jazde od rozhodcov 163,78 bodov, čo je nové historické maximum.

Jej súčet s piatkovým krátkym programom 238,69 bodov je tiež nové svetové maximum.

Trusovová predviedla na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu tri čisté štvorité skoky - lutz, tulup v kombinácii s trojitým tulupom a sólový tulup.

Prekonala doterajšie rekordné zápisy krajanky a olympijskej šampiónky z roku 2018 Aliny Zagitovovej.

"Som veľmi rada, že mi vyšli všetky tri štvorité skoky. Teší ma to o to viac, že to vyšlo na medzinárodnom podujatí. Všetko však nie je ideálne a ja musím na svojich jazdách ešte popracovať. Svoj prvý štart medzi ženami som si užila a už sa teším na ďalšie," povedala mladučká Trusovová podľa tlačového oddelenia Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).

Druhú priečku obsadila Japonka Kaori Sakamotová (194,42), tretie miesto získala Hanul Kim z Kórejskej republiky (182,50). Slovenská reprezentantka Ema Doboszová v konkurencii 19 sólistiek skončila sedemnásta (115,43).

V súťaži tanečných párov obhájili minuloročné prvenstvo favorizovaní Rusi Viktoria Sinicinová s Nikitom Kacalapovom.