Začali cyklistické MS. Už v prvej disciplíne rozdelili 70 percent prémií

Prvý titul na majstrovstvách sveta získali Holanďania.

22. sep 2019 o 16:58 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Elia Viviani, Tony Martin, Bauke Molema či Tadej Pogačar. Všetko silní cyklisti. Hviezdy minulých rokov aj aktuálnej sezóny sa predstavili v novej disciplíne svetového šampionátu – miešanej tímovej časovke.

V nej súťažia šesťčlenné družstvá zložené z troch mužov a troch žien. Najskôr absolvujú trať (13,8 km) traja muži. Keď prejdú cieľom, vyrazia na trať ženy.

Chýba záujem

Premiéra novej disciplíny na svetovom šampionáte nedopadla najlepšie. Na súťaž sa prihlásilo len desať krajín a jeden tím prihlásila cyklistická únia z pretekárov viacerých národností. Pritom celkovom vo všetkých disciplínach ich je vyše tridsať.

Mnohé krajiny majú silu na to, aby postavili kvalitný tím, lenže nová disciplína nie je obľúbená. Navyše pretekári sa viac koncentrujú na hlavné disciplíny - časovku jednotlivcov a súťaž s hromadným štartom.

„Ak by to bolo na mne, tak by som tejto disciplíne vyhlásil bojkot,“ vraví Patrick Lefevere šéf tímu Deceuninck pre Het Nieuwsblad.

Prekáža mu, že Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zrušila na MS tímovú časovku, v ktorej sa Lefeverov tím získal štyri tituly majstra sveta.

„Bola to prestíž. Najlepšie tímy s najlepšími pretekármi proti silným súperom. Navyše na nej záležalo aj výrobcom bicyklov. A UCI ju jednoducho zrušila,“ hneval sa Lefevere.

Nová súťaž sa mu nepáči. „UCI si myslí, že táto súťaž má potenciál, ja teda nie,“ dodal.

Vysoké prémie

Aby novú súťaž cyklistická federácia podporila, rozhodla sa na ňu vyčleniť vysoké prémie. Celkovo sa rozdelia na majstrovstvách sveta prémie vo výške 240-tisíc eur. No v miešanej štafete to bude až 167-tisíc. Teda 70 percent celého rozpočtu.

Napríklad šesť cyklistov, ktorí získajú titul si rozdelí 58-tisíc eur. Každý tak môže získať 9750 eur, čo je o takmer 6-tisíc viac ako dostane nový majster sveta v individuálnej časovke.

Slušný balík si rozdelia aj tímy mimo prvých troch miest. Napríklad štvrtý tím dostane spolu 13 500 eur. Celkovo si prémie rozdelí až desať tímov.

Aj cyklisti priznávajú, že sú to vysoké prémie. „Ak by to bolo známe vopred, tak by nemali radosť z toho, že tu nie sú,“ vravel belgický cyklista Jan Bakelants.

Pre porovnanie majster sveta v cestných pretekoch elite získa prémiu 7 750 eur. Prémia je rovnaká pre kategóriu žien aj mužov.

Ani on nie je fanúšikov miešaných štafiet. „Nebol to múdry ťah. Svetové tímy takmer nepodporujú finančne. A teraz, keď potrebujú odprezentovať novú disciplínu, zrazu našli kopu nepotrebných peňazí,“ dodal Bakelants.

Prvý titul majstrov sveta v miešanej tímovej časovke získali Holanďania, striebro si vybojovali Nemci a bronz ostáva vo Veľkej Británii.