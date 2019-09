Trenčín po prehrách so Slovanom a Košicami zabral a v Nových Zámkoch bodoval naplno

Hlasy po zápase

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, dali sme veľmi rýchly gól. Následne sme mali asi tri čisté šance. V takomto zápase sa to musí premieňať. Prvá tretina bol z našej strany dobrá, v druhej tretine sme viedli 2:1 a v našej presilovke sme po hrubej chybe inkasovali. Následne sme dostali gól po hrubej chybe v našej tretine. Odvtedy to nebolo ono. Snahu chalanom nemožno uprieť, ale bolo to strašne málo na to, aby sme dnes mohli uspieť. Paradoxne, namiesto toho, aby sme v presilovke dali ďalší gól, inkasovali sme a to rozhodlo. Trenčín v závere zápas už kontroloval."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Videli sme bojovný zápas z oboch strán. Možno v niektorých fázach chýbalo trochu kvality v spracovaní a zakončení. Mali sme veľmi zlý začiatok, neboli sme koncentrovaní, už v prvom striedaní sme dostali gól. Chvíľku nám trvalo, kým sme sa z toho otrepali a druhá časť úvodnej tretiny bola z našej strany lepšia. Vďaka našej oslabovkovej formácii sme si dali šancu v zápase zvíťaziť. Celý tím musím pochváliť za výkon v tretej tretine. To, čo nám v prvých dvoch tretinách, sme dosiahli. Sme vďační za tieto body."