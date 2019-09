Višňovský spomína na Slovan v KHL: Výber hráčov bol ťažký amaterizmus

Bývalý hokejista skritizoval Štefla.

23. sep 2019 o 8:21 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Slovan Bratislava mal dres s jeho menom vyvesiť pod strechu Zimného štadióna Ondreja Nepelu už dávnejšie. Dodnes sa tak nestalo.

Údajne preto, že sa nebojí klub otvorene skritizovať.

"Či je to pravda, neviem. Ale vraj už dva roky som mal mať vyvesený dres na Slovane. No vždy, keď som niečo podobné zverejnil, tak z toho padlo," uviedol hokejový obranca Ľubomír Višňovský pre portál sport.sk.

"Nič sa ale nedeje, vždy budem hovoriť to, čo mám na srdci," doplnil.

Výber hráčov? Rozhodli videá na YouTube

Višňovský hrával za Slovan aj v čase, keď klub ešte pôsobil v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

"Úvodná myšlienka bola super. Chceli z toho urobiť mininárodný tím, odkiaľ by chodilo do reprezentácie zhruba osem hráčov, no po pár rokoch to padlo," spomínal pre sport.sk.

"Výber hráčov bol ale ťažký amaterizmus. Prišli Kanaďania, Česi a ďalší. Na YouTube si pozreli dve videá a podpísali hráčov. Keď sa im potom nedarilo, tak ich vyhodili a museli ich vyplácať," pokračoval 43-ročný bývalý reprezentant.

Višňovský kritizoval najmä vtedajšieho športového manažéra Oldřicha Štefla.

"Zavolal si svojich agentov a tí mu dali hráčov. Ale agent ti predá všetko, aby mal peniaze. A takto sa brali hráči do Slovana. Meno klubu bolo v tej dobe úplne devastované," doplnil.

Oldřich Štefl. (zdroj: TASR)

Po troch rokoch dostal permanentku

Po odchode z KHL sa Slovan v tomto ročníku vrátil späť do slovenskej Tipsport ligy. Višňovský to vníma pozitívne.

"Pre slovenskú ligu je to veľký prínos a budem mu držať palce, ale inú možnosť ani nemali. Čakal som, že tento rok ani nezačnú. Bol som v tom, že si dajú rok pauzu, počas ktorej by si to celé pripravili," priznal.

"Tým, že sa v manažmente pomenili ľudia a začali komunikovať, tak to ide k lepšiemu," pokračoval.

Súčasný generálny manažér klubu Juraj Bakoš dal dokonca Višňovskému aj permanentku. Dostal ju po troch rokoch.

"Ďakujem pánovi Bakošovi, že si spomenul, lebo predtým som žiadnu nikdy nedostal. Teraz už nemusím vyvolávať kamarátom, aby som sa dostal na zápas," dodal Višňovský pre sport.sk.