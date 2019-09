Tury na majstrovstvách sveta potvrdil, že patrí k elite. Skončil až v semifinále

Titul šampióna obhájil Huston.

23. sep 2019 o 9:50 SITA

SAO PAULO. Slovenský reprezentant Richard Tury skončil na majstrovstvách sveta v skejtbordingu v brazílskom Sao Paule na sedemnástom mieste.

Po postupe z kvalifikácie do štvrťfinále a potom aj do semifinále sa už do finálovej osmičky neprebojoval. Aj tak potvrdil príslušnosť k širšej svetovej špičke.

Majstrom sveta sa stal po tretí raz v neprerušenej sérii Američan Nyjah Huston. Medzi ženami dominovala Brazílčanka Pamela Rosová.

"Nevyšlo to celkom podľa mojich predstáv, no po piatich dňoch intenzívneho jazdenia som rád, že som sa prebojoval až do semifinále. Celkové 17. miesto považujem aj vzhľadom na silnú konkurenciu za veľký úspech. Oproti vlaňajšku som sa zlepšil o desať miest a zároveň som si pripísal ďalšie cenné body do kvalifikácie na OH 2020," napísal Richard Tury na svojom facebookovom profile.