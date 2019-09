Lepšie štatistiky má iba Mourinho. Máme vlastný štýl, vraví Klopp o Manchester City

Liverpool stále nestratil ani bod.

23. sep 2019 o 9:24 SITA

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=361651140

BRATISLAVA. Liverpool FC aj po šiestom kole kraľuje anglickej Premier League s plným počtom bodov. Na trávniku londýnskej Chelsea to nebolo oslnivé ofenzívne predstavenie v podaní zverencov Jürgena Kloppa, ale stačilo na zisk troch bodov.

Najprv v 14. minúte ukážkovo zahraný priamy kop Trenta Alexandra-Arnolda po pätičkovom priťuknutí Mohameda Salaha a po polhodine hry gólová poistka z hlavy Roberta Firmina po precíznom centri Andrewa Robertsona.

N'Golo Kanté síce v 71. minúte po peknej individuálnej akcii znížil, ale to bolo zo strany tímu pod vedením Franka Lamparda všetko.

"Prvý polčas bol veľmi ťažký, ale využili sme šance a strelili góly. Po prestávke sme mohli pridať aj ďalšie dva, zaslúžili sme si zvíťaziť. Na Stamford Bridge sa nevyhráva ľahko, všetko sme si museli odpracovať," hodnotil Klopp podľa BBC.

Súvisiaci článok Deje sa niečo zvláštne. Barcelona po odchode z mesta trpí komplexom Čítajte

Pri narážke na ofenzívny valec konkurenta v boji o titul Manchester City, ktorý v sobotu vyprevadil Watford s výsledkom 8:0, skúsený 52-ročný nemecký tréner skonštatoval:

"Tento typ futbalu nemôže hrať veľa tímov. Takú ofenzívu od nás nečakajte. My máme vlastný štýl, snažíme sa víťaziť. Na konci je to vždy o troch bodoch za víťazstvo. Nie je to súťaž o technických zručnostiach, ale o bodoch."

Klopp odkoučoval z lavičky Liverpoolu už 150 zápasov v Premier League, 92 z nich bolo víťazných. Lepšie štatistiky má len Portugalčan José Mourinho, ktorý zo svojich prvých 150 zápasov vyhral až 105.

Za pripomenutie stojí aj fakt, že Liverpool natiahol šnúru víťazstiev v najvyššej anglickej súťaži už na 15 stretnutí, keďže aj uplynulý ročník zakončil vo veľkom štýle, hoci len ako vicemajster.

Dlhšia zápasová púť bez prehry v Premier League zdobí len hráčov Manchester City, ktorí v období august - december 2017 dosiahli 18 víťazstiev.

"Sme na čele bez prehry, ale nič to neznamená. Okrem zápasov sme na domácej anglickej scéne ešte nevyhrali nič veľké. Musíme si dať pozor na každého súpera, lebo všetci nás chcú zastaviť. Musíme byť obozretní a robiť to, čo máme robiť," pripomenul Klopp.