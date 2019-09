Bratislavský Slovan hostil majstra, na zápas prišlo takmer šesťtisíc ľudí

Domáci hokejisti prehrali.

23. sep 2019 o 10:45 SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice v závere predchádzajúceho týždňa odohrali v Tipsport lige dva odlišné stretnutia.

Najprv v piatok pred vlastnými fanúšikmi podľahli Košiciam 2:3, o dva dni neskôr však získali všetky tri body za triumf na ľade Slovana Bratislava 3:1.

Úradujúcemu šampiónovi tak po piatom kole patrí štvrtá priečka tabuľky.

Šťastný: Návrat Slovana lige pomôže

"Dali sme dva rýchle góly, čo nám veľmi pomohlo. Potom nás podržal brankár a po treťom góle sme už kontrolovali zvyšný priebeh stretnutia,” zhodnotil niekdajší hráč Slovana Andrej Šťastný, ktorý sa asistenciou podieľal na prvom góle hostí.

Bol to pre neho prvý súťažný štart po viac ako piatich mesiacoch. "Nebolo to zlé, ale vždy to môže byť lepšie," doplnil podľa oficiálneho webu klubu.

Dvadsaťosemročný center v minulosti odohral za Slovan v KHL viac ako 200 zápasov, teraz proti nemu nastúpil ako hráč súpera.

"Atmosféra bola výborná, návrat Slovana lige určite pomôže. Všade, kam príde Slovan, bude zrejme vypredané a dnes tu bola tiež krásna návšteva takmer 6000 ľudí,” poznamenal Šťastný, ktorý s Banskou Bystricou podpísal otvorený kontrakt.

Wahl: Brankár bol neuveriteľný

Banská Bystrica viedla v Bratislave po dvoch tretinách 2:1, z pohľadu úspechu dal dôležitý tretí gól center prvého útoku Mitchell Blake Wahl.

"Na Slovane to bol z našej strany určite lepší výkon, než tomu bolo v piatok proti Košiciam. Čelili sme silnému súperovi, hrali sme však agresívnejšie a v našej hre bolo viac energie a vášne," uviedol pre klubový web.

"Mali sme niekoľko gólových šancí, z ktorých sme tri premenili a náš brankár bol opäť neuveriteľný, veľmi nám pomohol,” dodal 29-ročný Američan.

Banskobystričanov v rýchlom slede čaká už v utorok 24. septembra domáci duel proti maďarskému Miškovcu, ktorý je v tabuľke tretí.