Hokejista Banskej Bystrice mal počas zápasu urážať zosnulú matku súpera

Brejčákové slová odsúdil aj Stantien.

23. sep 2019 o 11:30 Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Súboje boli na hrane, občas mi to pripomínalo MMA," vravel po nedeľňajšom hokejovom stretnutí medzi Slovanom Bratislava a Banskou Bystricou domáci tréner Roman Stantien.

Úradujúci majster vyhral na ľade Slovana 3:1, zápas sledovalo takmer šesťtisíc divákov.

Urážal Zigovu matku

Samotné stretnutie však malo nepríjemnú dohru. Pár minút pred koncom tretej tretiny sa dostali do konfliktu domáci útočník Tomáš Zigo a hosťujúci obranca Ján Brejčák.

Za nešportové správanie dostali obaja trest do konca duelu.

Ako informujú portály sport.sk a hokej.sk, ich konfliktu predchádzala strkanica pri vylúčení hosťujúceho Mareka Bartánusa.

Počas nej mal Brejčák adresovať posmešné a vulgárne výrazy na Zigovu matku, ktorá pred dvoma rokmi zomrela.

"Nechcem sa k tomu vyjadrovať, so Zigom si to vyriešime osobne. Porozprávame sa ako chlapi a kamaráti. Boli tam emócie. Za to, čo som mu povedal, sa mu hlboko ospravedlňujem," cituje Brejčáka portál sport.sk.

Tréner Slovana: Toto sa nerobí

Ku konfliktu medzi Brejčákom a Zigom sa vyjadril aj domáci tréner.

"Viem, čo mu povedal, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať. Brejčáka mám rád, ale to, čo predviedol, je vrchol. Toto sa nerobí," uviedol Stantien.

Samotný Zigo podľa hokej.sk nebol po zápase v stave, aby médiám čokoľvek povedal.