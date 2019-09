Bystrica odsúdila Brejčákove výroky. Vyvodíme interné dôsledky, odkazuje klub

Brejčák hrubo urazil Tomáša Ziga.

23. sep 2019 o 16:49 SITA

BRATISLAVA. Po skončení nedeľňajšieho šlágra slovenskej najvyššej súťaže medzi Slovanom Bratislava a Banskou Bystricou sa nehovorilo iba o hokeji.

Emócie vyvolalo najmä konanie obrancu Bystrice Jána Brejčáka, ktorý mal slovne napadnúť útočníka Slovana Tomáša Ziga a povedať nepríjemné slová na adresu jeho zosnulej matky.

Skúsený bek sa neskôr domácemu hráčovi ospravedlnil, ale napriek tomu neujde trestu od svojho zamestnávateľa.

Výroky za hranicami hodnôt, ktoré klub vyznáva

"Klub sa o celej veci rozprával s aktérom incidentu Jánom Brejčákom, ktorý priznal, že 'utrúsil' smerom k Tomášovi Zigovi poznámku, ktorých sa v hokeji, vo vypätom, boji objavuje mnoho. V záujme Brejčáka však nebolo adresné smerovanie danej poznámky na udalosť v Tomášovej rodine.

Svoje konanie si Brejčák uvedomil až po Zigovej reakcii. Nášho hráča táto situácia, samozrejme, mrzí a za svoje správanie sa ihneď po zápase Zigovi ospravedlnil. Klub takéto správanie ostro odsudzuje a to aj napriek tomu, že nešlo o cielený útok na tragickú udalosť v Zigovej rodine.

Tomáš je odchovanec nášho klubu a ide o hráča, ktorý sa svojimi výkonmi pričinil k úspechom nášho klubu. Spoločne sme mu pomáhali prekonať najťažšie životné situácie. Podobné výroky sú preto ďaleko za hranicami hodnôt, ktoré náš klub a všetci ľudia v ňom vyznávajú.

Hokejový klub HC '05 iClinic Banská Bystrica preto interne vyvodí dôsledky voči konaniu nášho hráča Brejčáka a aj touto cestou sa Zigovi a všetkým jeho blízkym ospravedlňujeme," píše sa v oficiálnom stanovisku úradujúceho šampióna Tipsport ligy.

Slovan je pripravený pomôcť Zigovi

Na Brejčákovo správanie upozornil už krátko po skončení duelu trénera Slovana Roman Stantien, ktorý jeho konanie odsúdil.

"Hokej prináša aj tieto emócie, hráči si na ľade nič nedarujú ale všetko by malo byť v rámci fair - play. Brejčák hrubo urazil Tomáša, bolo to ďaleko za hranicou, takéto správanie je neakceptovateľné a nemalo by sa stávať," povedal 54-ročný kouč, na ktorého nadviazal generálny manažér klubu Juraj Bakoš.

"Slovan ako klub - manažment, ako aj celá kabína - v tejto situácii jednoznačne pevne stojí za Tomášom a je pripravený mu poskytnúť akúkoľvek podporu a pomoc."