Messi sa stal najlepším hráčom planéty. Porazil Ronalda aj Van Dijka

Messi získal rekordné šieste ocenenie.

23. sep 2019 o 22:03 (aktualizované 23. sep 2019 o 23:20)

BRATISLAVA. Argentínčan Lionel Messi získal ocenenie Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 2019.

V ankete zvíťazil rekordný šiestykrát, keď zdolal ďalších finalistov Cristiana Ronalda s Virgilom van Dijkom. Výsledky vyhlásili na pondelňajšom galavečere v milánskej opere La Scala.

Tridsaťdvaročný Messi bol najlepším strelcom predchádzajúcej sezóny Ligy majstrov s dvanástimi gólmi. Poradie strelcov pôsobiacich v Európe opanoval vďaka 36 presným zásahom.

S FC Barcelona získal španielsky titul a prebojoval sa do semifinále LM, na reprezentačnej úrovni doviedol Argentínu k bronzu na juhoamerickom šampionáte Copa America.

"Individuálne ocenenia sú druhoradé, najpodstatnejší je pre mňa kolektív. Som naozaj šťastný, že sú tu so mnou manželka a dve z mojich troch detí. Je to po prvý raz, čo sa zúčastnili na takejto udalosti," uviedol Messi v ďakovnej reči.

V ankete, ktorá sa štvrtýkrát uskutočnila pod názvom The Best FIFA Football Awards, nadviazal na úspechy z rokov 2009 až 2012 a 2015. Osamostatnil sa od päťnásobného víťaza Ronalda, ich desaťročnú nadvládu prerušil len vlani Chorvát Luka Modrič.

Van Dijk bol najlepší podľa UEFA

Portugalčan vyhral s reprezentáciou Ligu národov a s Juventusom Turín si pripísal taliansky titul, v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži dal šesť gólov.

Van Dijk sa v predchádzajúcom ročníku výraznou mierou podieľal na triumfe FC Liverpool v LM a na postupe Holandska do finále LN.

Tento rok si vyslúžil ocenenie pre najlepšieho hráča podľa Európskej futbalovej únie (UEFA). Mal šancu stať sa prvým obrancom s prestížnou trofejou FIFA od roku 2006, keď ju dostal Talian Fabio Cannavaro.

Všetci traja finalisti budú favoritmi aj v ankete Zlatá lopta, ktorej výsledky zverejnia 2. decembra.

Vlani sa z oboch cien radoval Modrič, v uplynulých troch rokoch sa pódiové umiestnenia líšili len vlani na tretej priečke, v hlasovaní FIFA ju obsadil Egypťan Mohamed Salah, zatiaľ čo v Zlatej lopte Francúz Antoine Griezmann.

Klopp sa poďakoval tímu

Najlepšou hráčkou sa stala Američanka Megan Rapinoeová, ktorá bola najlepšou kanonierkou i hráčkou majstrovstiev sveta žien vo Francúzsku, kde USA získali zlato.

Poctu pre najlepšieho trénera si vyslúžil nemecký kouč FC Liverpool Jürgen Klopp:

"Všetci vieme, aká tesná hranica je medzi víťazstvom a prehrou. Musím sa poďakovať môjmu úžasnému tímu. Kto ho nemá rád, nemá srdce. Naši úžasní majitelia mi dali voľnú ruku. Som pyšný, že môžem koučovať takýchto neuveriteľných hráčov."

FIFA pred tromi rokmi po šiestich rokoch ukončila spoluprácu s odborným periodikom France Football a zjednotená výročná Zlatá lopta FIFA existujúca od roku 2010 sa rozdelila na dve ocenenia. FIFA dala svojej bilančnej ankete rámcové pomenovanie The Best, teda Najlepší.



Víťazi jednotlivých kategórií v ankete FIFA The Best

Najlepší hráč roka

Lionel Messi (Arg./FC Barcelona)

Najlepšia hráčka roka

Megan Rapinoeová (USA/Reign FC)

Najlepší tréner mužského tímu

Jürgen Klopp (Nem./FC Liverpool)

Najlepšia trénerka ženského tímu

Jill Ellisová (V. Brit./reprezentácia USA)

Najlepší brankár

Alisson Becker (Braz./FC Liverpool)

Najlepšia brankárka

Sari van Veenendaalová (Hol./Arsenal Londýn a Atlético Madrid)

Cena Fair-play

Hráči Leedsu United a tréner Marcelo Bielsa

Cena fanúšikov

Silvia Greccová (Brazília)

Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól

Dániel Zsóri (Maď./DVSC Debrecín)

Najlepšia mužská jedenástka

Alisson Becker (Braz./FC Liverpool) - Matthijs de Ligt (Hol./Ajax Amsterdam a Juventus Turín), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Virgil van Dijk (Hol./FC Liverpool), Marcelo (Braz./Real Madrid) - Luka Modrič (Chor./Real Madrid), Frenkie de Jong (Hol./Ajax Amsterdam a FC Barcelona), Eden Hazard (Belg./Chelsea a Real Madrid) - Kylian Mbappé (Fr./Paríž St. Germain), Lionel Messi (Arg./FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Port./Juventus Turín)

Najlepšia ženská jedenástka

Sari van Veenendaalová (Hol./Arsenal Londýn a Atlético Madrid) - Lucy Bronzeová (Ang./Olympique Lyon), Wendie Renardová (Fr./Olympique Lyon), Nilla Fischerová (Švéd./VfL Wolfsburg a Linköpings), Kelley O' Harová (USA/Utah Royal) - Julie Ertzová (USA/Chicago Red Stars), Amandine Henryová (Fr./Olympique), Rose Lavelleová (USA/Washington Spirit) - Megan Rapinoeová (USA/Reign FC), Alex Morganová (USA/Orlando Pride), Marta (Braz./Orlando Pride)

Ako hlasovali Slováci

Marek Hamšík, kapitán SR: 1. Mohamed Salah, 2. Lionel Messi, 3. Virgil van Dijk

Pavel Hapal, tréner SR: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Eden Hazard

Michal Zeman, denník Pravda: 1. Virgil van Dijk, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi

Dominika Škorvánková, kapitánka SR: 1. Megan Rapinoeová, 2. Amandine Henryová, 3. Rose Lavelleová

Peter Kopúň, tréner SR: 1. Megan Rapinoeová, 2. Vivianne Miedemaová, 3. Rose Lavelleová

Lukáš Kendra: 1. Alex Morganová, 2. Ada Hegerbergová, 3. Julie Ertzová