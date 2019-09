Van Dijk z ankety sklamaný nie je: Nemôžete porovnávať mňa a Messiho

Holandský stopér skončil o osem hlasov za Argentínčanom.

24. sep 2019 o 10:37 SITA

BRATISLAVA. Od roku 2009 je anketa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre najlepšieho futbalistu roka pod nadvládou španielskych veľkoklubov Realu Madrid a FC Barcelona.

Dlhotrvajúcu sériu, o ktorú sa najviac zaslúžili Cristiano Ronaldo s Lionelom Messim, mohol v pondelok ukončiť obranca anglického Liverpoolu Virgil van Dijk, ale napokon o osem hlasov zaostal za hviezdnym Argentínčanom.

Holandský stopér bol podľa mnohých favoritom na víťazstvo v spomenutej ankete, ale z druhého miesta rozhodne nebol sklamaný.

"Ľudia, ktorí hlasovali, spravili rozhodnutie, ktoré musíte akceptovať. Nemôžete porovnávať mňa a Messiho, pretože sme totálne odlišní. Som však veľmi hrdý na to, že som tu mohol byť. Či som sklamaný?

To sa nedá. Som pyšný na to, že som tu a že som v jedenástke roka - po všetkej tvrdej práci v minulej sezóne. Bohužiaľ, ocenenie som nevyhral, no sklamaný určite nie som," vyjadril sa 28-ročný obranca anglického vicemajstra, cituje ho napr. webový portál televízie Fox Sports.

Rodák z Bredy sa ako kapitán holandskej reprezentácie podieľal na hlasovaní, pričom jeho najlepšiu trojicu tvorili Lionel Messi a spoluhráči z Liverpoolu Mohamed Salah a Sadio Mané.

Súvisiaci článok Privyrábal si ako umývač riadu. Teraz môže predbehnúť aj Messiho Čítajte

Zaujímavosťou je, že v Messiho nominácii van Dijk absentoval, ale napríklad pri voľbe nemeckého brankára Manuel Neuera či škótskeho trénera Steva Clarka skončil na prvom mieste. Naďalej však platí, že posledným a jediným obrancom, ktorý vyhral anketu FIFA pre najlepšieho hráča roka je Talian Fabio Cannavaro (2006).

Van Dijk mal v ostatnej sezóne vynikajúce individuálne štatistiky. Podľa oficiálneho webu Premier League urobil v predošlom ročníku iba jednu chybu, z ktorej pramenil inkasovaný gól.

Podieľal sa na 20 čistých kontách Liverpoolu, vyhral 75% osobných súbojov a aj vďaka nemu sa Liverpool po štrnástich rokoch tešili z triumfu v Lige majstrov. Okrem toho si zahral finále Ligy národov, v ktorom Holandsko podľahlo domácemu Portugalsku 0:1.