Kráľ La Scaly. Messi sa po štyroch rokoch vrátil späť na trón (ohlasy médií)

Svetové periodiká reagujú na výsledky ankety FIFA.

24. sep 2019 o 11:13 TASR

MILÁNO. Ohlasy svetových médií na triumf Lionela Messiho v ankete Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v ktorej Argentínčan zvíťazil už rekordný šiestykrát:

Marca (Šp.): "Messi je najlepší. Na ceste za kráľovskou korunou zdolal Virgila van Dijka i Cristiana Ronalda."

As (Šp.): "Lionel Messi a Megan Rapinoeová uchmatli trofeje pre najlepšieho futbalistu a futbalistku roka na The Best FIFA Awards."

El Mundo Deportivo (Šp.): "Leo Messi získal svoju prvú cenu The Best od FIFA. Messi hlasoval za Cristiana, ale Cristiano nedal hlas Messimu."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Messi - kráľ La Scaly. Zdolal van Dijka i Ronalda. CR7 zostal v Turíne a slávnostný galavečer odignoroval."

Daily Mirror (Brit.): "Späť na vrchole. Lionel Messi je šokujúcim víťazom na The Best FIFA Awards pred liverpoolskou skalou Virgilom van Dijkom a neprítomným Cristianom Ronaldom."

Kicker (Nem.): "Messiho šiesty víťazný kúsok. Van Dijk odišiel naprázdno."

Gazeta.ru (Rus.): "Messi zdolal van Dijka v ankete o najlepšieho futbalistu roka, čo bolo pre mnohých prekvapením."

iSport.cz (ČR): "Messi je NAJ futbalista podľa FIFA! Má rekord, vyhral už po šiesty raz."

sport.cz (ČR): "Futbalistom roka Messi, uniká Ronaldovi. Tridsaťdvaročný Messi sa na trón vrátil po štyroch rokoch, pričom vlani dokonca ani nebol v záverečnej trojčlennej nominácii."