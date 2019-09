Bol jediný, ktorý mu nedal svoj hlas. Shaquille O'Neal označil novinára za idiota

Legenda NBA neodpúšťa ani po rokoch.

24. sep 2019 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Vraví sa, že čas hojí rany, ale v prípade Shaquilla O'Nealla to celkom nie je pravda.

Niekdajší najlepší pivot NBA sa veľmi rozčertil v aktuálnom televíznom rozhovore pri otázke, ako si spomína na hlasovanie o MVP sezóny 1999/2000, v ktorej dosiahol s tímom Los Angeles Lakers na celkový triumf a sám sa stal najužitočnejším hráčom súťaže.

Hickman vraj zničil históriu

V hlasovaní odborníkov O'Neal vtedy dostal 121 z celkového počtu 122 hlasov, ale nestal sa prvým basketbalistom histórie, ktorého by zvolili za najlepšieho jednomyseľne.

“ Fred idiot Hickman. Neznášam ho. Nepotrebujem sa o ňom rozprávať a nemám dôvod sa mu za tieto slová ospravedlňovať. On zničil históriu, prekrútil si to podľa seba. „ Shaquille O'Neall

Ten jeden hlas mal na svedomí Fred Hickman zo CNN, ktorý pred O'Nealom uprednostnil Alana Iversona z tímu Philadelphia 76ers.

Pritom štatisticky O'Neal jasne nad Iversonom dominoval. Zatiaľ čo pivot LA Lakers mal priemery 29,7 bodu a úspešnosť streľby 57,4%, u rozohrávača Philadelphie to bolo 28,4 bodu a 42,1% v streľbe z poľa.

Iverson sa dočkal ocenenia MVP o rok neskôr, keď získal 93 zo 124 hlasov. Hickman je zasa nositeľ novinárskej ceny Sports Emmy z roku 2004.

"Fred idiot Hickman. Neznášam ho. Nepotrebujem sa o ňom rozprávať a nemám dôvod sa mu za tieto slová ospravedlňovať. On zničil históriu, prekrútil si to podľa seba, lebo je...," použil Shaquille O'Neal expresívne hanlivé slovo v rozhovore s moderátorkou Kristine Leahyovou v televíznom programe Fair Game na športovom kanáli FOX Sports.

Prvým hráčom s plným počtom hlasov sa stal napokon Curry

V spomenutej sezóne 1999/2000 sa 216 cm vysoký a takmer 140 kg vážiaci obor O'Neal blysol aj skvelými priemermi v defenzívnych činnostiach. Mal 13,6 doskoku na zápas a tiež 3,03 bloku.

Stal sa prvým hráčom od čias legendárneho Kareema Abdula-Jabbara (1976/1977), ktorý skončil v najlepšej trojici v celej súťaži v bodoch, doskokoch aj blokoch.

O'Neal ešte pripomenul, že ten istý Hickman nemal o pár rokov neskôr problém dať hlas Stephenovi Currymu, ktorý sa napokon stal prvým MVP v histórii NBA s plným počtom hlasov (131 zo 131).

Bolo to v sezóne 2015/2016 a pre rozohrávača Golden State Warriors to bol druhý takýto honor. "Nič proti Stephovi, mám ho rád, je môj obľúbený hráč a on to vie. Ale prečo zrazu dostal od Hickmana hlas?," komentoval O'Neal.

Pre úplnosť treba dodať, že štvornásobný šampión NBA Shaquille O'Neal nie je jediný basketbalista histórie, ktorému chýbal jeden hlas na jednomyseľný verdikt v súvislosti s voľbou MVP. Gary Washburn z denníka Boston Globe v roku 2013 ako jediný odoprel hlas LeBronovi Jamesovi a dal ho Carmelovi Anthonymu.