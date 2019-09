Už po sto metroch musel meniť bicykel. Mladý Talian sa napriek tomu stal majstrom sveta

Tiberi zdolal strieborného Leijnsa o osem sekúnd.

24. sep 2019

BRATISLAVA. Taliansky cyklista Antonio Tiberi sa v pondelok v anglickom Yorkshire stal majstrom sveta v individuálnej časovke juniorov, no cesta za jeho víťazstvom bola poriadne tŕnistá.

Osemnásťročný jazdec zažil štart, aký si nepredstavoval ani v najhoršom sne. Už po približne 100 metroch zlomil kľuku, nabral časovú stratu a takmer celú 27,6 km dlhú časovku odjazdil na náhradnom bicykli.

Napriek tomu sa v cieli so slzami v očiach tešil zo zisku dúhového dresu.

"Je to fantastické. Mal som mechanický problém a myslel som si, že je po všetkom. Potom som však dal do toho všetko, až do posledného centimetra. Podarilo sa mi zmazať stratu a vyhrať.

Je ťažké uveriť tomu, že som majster sveta. Andreu Piccola som v tejto sezóne ani raz nezdolal. Dnes sa mi to však podarilo a som veľmi šťastný," cituje Tiberiho špecializovaný portál cyclingnews.com.

Úvodné zaváhanie stálo Tiberiho viac než dvadsaťpäť sekúnd, ale napokon o osem sekúnd zdolal strieborného Holanďana Enza Leijnsa.

Talian ako jediný dosiahol priemernú rýchlosť na úrovni 43 kilometrov za hodinu a stal sa iba druhým cyklistom z Apeninského polostrova, ktorý na MS získal prvenstvo v časovke juniorov. Pred ním sa to ešte v roku 1996 podarilo Simonemu Lo Vanovi.

Tiberi využil aj neúčasť obhajcu zlata z Innsbrucku Belgičana Remca Evenepoela, ktorý sa v Yorkshire predstaví už v kategórii elite. Z cyklistov, ktorí sa výrazne presadili aj medzi profesionálmi, získali titul juniorského majstra sveta v časovke Fabian Cancellara (1998, 1999), Marcel Kittel (2005, 2006), Michal Kwiatkowski (2008) či Bob Jungels (2010).

Jednu medailu má na konte aj Česko, keďže pred 15 rokmi v talianskej Verone finišoval druhý Roman Kreuziger.