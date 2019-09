Slovensko získalo na MS vo vodnom slalome zlato hneď v úvodnej disciplíne

Slovenskí singlisti zdolali Španielov o 1,05 sekundy.

25. sep 2019 o 10:00 (aktualizované 25. sep 2019 o 11:29) TASR a SITA

MS vo vodnom slalome 2019

Tímové súťaže - 3xC1 - muži:

1. Slovensko (Slafkovský, Martikán, Beňuš) 94,38 s (0) 2. Španielsko 97,43 (0) 3. Rusko 98,62 (0) 4. Francúzsko 99,22 (2) 5. Poľsko 99,45 (2) 6. Slovinsko 101,16 (4)

SEU D´URGELL. Slovensko získalo zlatú medailu hneď v prvej disciplíne na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v španielskom Seu d'Urgell.

V stredu predpoludním sa o ňu postarala trojica kanoistov Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš, ktorá obhájila najcennejší kov v tímovej súťaži kanoistov spred roka z Ria de Janeiro.

Deviate zlato za sebou

Totožné slovenské trio kraľuje disciplíne 3x C1M na MS od roku 2009, odkedy bez prerušenia získalo už deviate zlato.

"Sú to skvelé pocity. Sme najbližšie k desiatke, ako sme kedy boli. Na každom šampionáte to na nás skúšajú, chcú nás zosadiť. Teraz dali detskú trať, aby to bolo tesné.

Potvrdilo sa však, aby to doteraz nebola náhoda a zrejme jazdíme najrýchlejšie zo všetkých. Som hrdý, že som členom takého tímu a ďakujem chalanom, že to takto dobre ťaháme," povedal Michal Martikán.

Bezchybné jazdy

Slováci na trati neurobili ani jednu chybu, po videoanalýze im rozhodcovia dokonca odobrali jeden pridelený dotyk s bránkou. Titul by Slováci získali aj vtedy, ak by mali dvojsekundovú penalizáciu.

Súvisiaci článok Jágr skončí s hokejom skôr ako ja s vodným slalomom, vraví Martikán Čítajte

"Spoločný kritický moment bola asi na štrnástke, no bolo pre nás také sprestrenie. A záver nám vyšiel fajn. Vždy máme nejakú pasáž, na ktorú potom spomíname, ako sme to zvládli. Je to frajerina, deväťkrát za sebou. Ako vravel Michal, už bližšie k desiatke byť nemôžeme," pokračoval šťastný Alexander Slafkovský.

V cieli mali pred striebornou trojicou zo Španielska náskok 3,05 sekundy. Na treťom mieste skončili Rusi (+4,24 s).

Michal Martikán si ziskom zlata upevnil pozíciu neohrozeného lídra medailovej bilancie na MS medzi kanoistami, je to pre neho už 23. cenný kov na tomto fóre (15-3-5).

Alexander Slafkovský sa v rovnakom rebríčku posunul zo štvrtej na tretiu priečku (10-2-0) a Matej Beňuš zo šiesteho na piaty stupienok (9-0-1).

V Čunove to chcú zaokrúhliť na desať

"Séria sa začala pred desiatimi rokmi v Seu a bol som zvedavý, či sa tu aj neskončí. Bola to veľmi ľahká trať a čakali sme, že tri či štyri tímy budú časovo blízko seba, no my sme vyhrali o viac ako tri sekundy. Maximálna spokojnosť.

Je to veľká motivácia na domácich MS 2021 v Čunove to zaokrúhliť na desať, to by bola frajerina," pokračoval Matej Beňuš. Na to bezprostredne reagoval s úsmevom Slafkovský: "Ak mi vydrží kĺb, tak hej." A Martikán doplnil: "Ja určite.

V týchto pretekoch sme najlepší na svete a ja sa nechystám urobiť nejaký krok, aby som ten tím oslabil. Jedným dychom však musím doplniť, že na Slovensku máme pretekárov, ktorí nás môžu nahradiť, ale nie tak rýchlo."

Ženy skončili šieste

Medzi kajakárkami predviedla solídny výkon slovenská trojica Jana Dukátová, Elena Kaliská a Eliška Mintálová. Slovenky skončili na šiestej priečke.

Na medailových priečkach delilo zlaté Britky od bronzových Rusiek iba 23 stotín sekundy, striebro si vyjazdili Češky.

"Bolo to celkom fajn, dobre sme sa striedala. Mala som však zbytočný ťuk. Bola to celkom ľahká trať. Vôbec sme si to neskúšali a premiérovo som šla prvá, doteraz som vždy chodila tretia," zhodnotila najmladšia zo slovenského tria Eliška Mintálová.

3xK1 - ženy: