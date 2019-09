Marinčin je v kempe Toronta sebaistý: Viem, že môžem hrať v NHL

V príprave odohral zatiaľ dva zápasy.

25. sep 2019 o 13:23 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin strávi už svoju piatu sezónu v organizácii Toronta Maple Leafs.

V júni podpísal kontrakt na jeden rok s platom 700-tisíc amerických dolárov a v týchto dňoch bojuje o miesto v prvom tíme. Podľa jeho slov sa v prípravnom kempe cíti veľmi dobre a verí, že má šancu pravidelne nastupovať v NHL.

Bojuje o miesto v treťom obrannom páre

"V kempe sa cítim najlepšie za tie roky, ktoré som v klube strávil. Som veľmi sebaistý a snažím sa všetky veci robiť správne. Tvrdo pracujem a bojujem o svoje miesto. Viem, že môžem hrať v NHL," vyjadril sa 27-ročný obranca pre kanadský denník Toronto Sun.

Rodák z Košíc má šancu zabojovať o miesto v treťom obrannom páre, v ktorom zatiaľ nastupuje s iba 19-ročným Švédom Rasmusom Sandinom.

"Rád s ním hrám, pretože je to skvelý korčuliar. Hráme veľa v útočnej zóne, čo aj chceme," dodal Marinčin.

Tréner vyzdvihol jeho sebadôveru

V príprave odohral Marinčin zatiaľ dva zápasy. Bol pri prehre s Ottawou 1:3, ale aj pri triumfe nad Montrealom 3:0. V týchto dueloch síce nebodoval, no pripísal si na konto tri plusové body.

"Myslím si, že 'Marty' je veľmi dobrý. U neho to pre mňa nikdy nebolo o schopnostiach, korčuľovaní alebo o čítaní hry. Je to je o jeho sebadôvere, ktorá sa zvyšuje. Určite to vyzerá tak, že chce hrať za Leafs," povedal na adresu slovenského zadáka tréner Babcock, ktorého cituje web slovaknhl.sk.

Marinčin odohral v minulej sezóne za Toronto len 24 zápasov, v ktorých nazbieral päť bodov za jeden gól a štyri asistencie. Ďalších osem štartov pridal v AHL v rezervnom tíme Toronto Marlies.

Urastený zadák sa predstavil aj na májových majstrovstvách sveta, kde patril k najvýraznejším postavám slovenskej reprezentácie. Vďaka siedmim bodom za tri góly a štyri asistencie sa stal najproduktívnejším hráčom národného tímu.