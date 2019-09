Ani Húska nepokračuje už v prípravnom kempe, Rangers ho poslali na farmu

V hierarchii je Slovák na štvrtej pozícii.

26. sep 2019 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Adam Húska opustil prípravný kemp klubu zámorskej NHL New York Rangers.

Dvadsaťdvaročný zvolenský rodák sa porúčal z prvého tímu po tom, čo vedenie Rangers zúžilo káder na 32 hráčov.

Okrem mladého gólmana putovali do mužstva nižšej AHL Hartford Wolf Pack aj kanadský útočník Phillip Di Giuseppe a fínsky obranca Tarmo Reunanen. Informáciu priniesol oficiálny klubový web Newyorčanov.

Húska v minulej sezóne prvýkrát v zámorí nazrel do seniorského hokeja. Po troch rokoch strávených v univerzitnej NCAA odchytal deväť duelov v AHL. V drese Hartfordu zneškodnil 88,9 percenta striel a priemerne na jedno stretnutie inkasoval 3,45 gólu.

V brankárskej hierarchii Rangers je talentovaný Slovák na štvrtej pozícii. Pred ním sú Švéd Henrik Lundqvist a Rusi Alexandar Georgijev s Igorom Šesťorkinom.

Bývalý slovenský mládežnícky reprezentant odchytal v rámci predsezónneho kempu polovicu jedného prípravného zápasu.

V súboji proti New Jersey Devils (2:4) sa dostal do bránky v 30. minúte a kryl 15 zo 16 striel "diablov" (úspešnosť zákrokov 93,8 %). Ešte pred príchodom do hlavného kempu sa Húska v dobrom svetle ukázal na Turnaji nádejí v Traverse City.