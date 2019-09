Problémy Rusov pokračujú, dáta z moskovského laboratória sú zmanipulované

Rusi majú na situáciu zareagovať.

27. sep 2019 o 11:01 TASR

DAUHA. Dáta z moskovského laboratória, ktoré minulý týždeň získali predstavitelia Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), sú zmanipulované.

Uviedol tak hovorca Jednotky pre integritu atletiky (AIU) David Howman v rozhovore pre nemecké periodikum Frankfurter Allgemeine.

Podľa jeho slov dostala AIU 9 mesiacov na overenie pravosti získaných dát.

"Hneď sme zistili niekoľko nezrovnalostí medzi údajmi z WADA a informáciami, ktoré nám poskytli Rusi ešte v januári," povedal Howman.

Vyšetrovatelia WADA poukázali najmä na chýbajúce pozitívne dopingové nálezy ruských športovcov, ktoré sa v pôvodnej správe nenachádzali.

WADA pred necelým rokom zrušila Ruskej antidopingovej agentúre (RUSADA) suspendáciu z roku 2015 pod podmienkou, že sa dostane ku údajom nachádzajúcim sa v moskovskom laboratóriu.

To sa nakoniec podarilo v januári tohto roku, no panovalo všeobecné podozrenie o manipulovaní získaných dát. Rusi dostali 3 týždne na to, aby na celú situáciu zareagovali.

V prípade potvrdenia zámerného falšovania údajov im hrozí opätovná suspendácia. Informáciu priniesla agentúra DPA.