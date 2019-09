More, pláž a hokej. Život v Nice si užívame, tvrdí slovenský hokejista

Na zápasy cestujú aj lietadlom.

30. sep 2019 o 19:24 Juraj Berzedi

Je štvornásobným majstrom Slovenska. S Košicami, kde dlhé roky patril k lídrom v obrane. Zahral si aj za slovenskú reprezentáciu. Má tridsať a už druhú sezónu pôsobí vo Francúzsku. Po vlaňajšom pôsobení v Štrasburgu prišiel pred sezónou do Nice. „Bolo to jednoduché rozhodnutie," tvrdí RADEK DEYL.

Zimný štadión v Nice je pod strechou viacposchodovej budovy, odkiaľ je výhľad na mesto. Ako ste zareagovali, keď ste na štadión prišli prvý raz?

Bolo to zvláštne. To, že sa musím pred tréningom vyviezť vo výťahu na piate poschodie, som ešte nezažil. V Nice je najpopulárnejším športom futbal. Tento štadión postavili pre verejnosť.

Viem, že sú plány na výstavbu nového štadióna. Keď sa to podarí, v klube nebudú mať núdzu o kvalitných hokejistov.

V budove sa nachádza parkovací dom či bazén. Využívate ich?

Do bazéna sme sa zatiaľ nedostali. O poschodie nižšie máme posilňovňu. Parkovací dom príliš nevyužívame, lebo parkovanie je v ňom drahé.

So spoluhráčmi chodievame väčšinou na bicykloch, keďže v meste funguje bikesharing – čiže služba na požičiavanie bicyklov.

Dlhé roky ste hrávali v Košiciach, kde majú hokejisti výborné podmienky. Aké sú tie v Nice?

V Košiciach to bolo na vysokej úrovni. So zázemím v Nice sa to nedá porovnávať. Nice je skôr rodinný klub, v ktorom ľudia robia všetko, aby mali hráči svoj komfort. Nevravím, že je to zlé.

Klub je závislý od našich výsledkov. Ak budú dobré, príde viac sponzorov a môže to fungovať ešte lepšie.

Finančné podmienky v Nice nie sú najlukratívnejšie a život na azúrovom pobreží nie je lacný. Dokážete si z výplaty niečo ušetriť?