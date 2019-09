Slovan potešil domáce tribúny a je na čele tabuľky slovenskej ligy

Bystrica doma opäť prehrala.

27. sep 2019 o 20:10 (aktualizované 27. sep 2019 o 21:07) SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 6. kola Tipsport Ligy nad Zvolenom 4:1 a zapísali si na domácom ľade prvé víťazstvo v sezóne.

Do zostavy Slovana sa po zranení vrátili Radovan Puliš a Milan Kytnár, obaja v minulosti obliekali dres Zvolena. Aj ich zásluhou boli Slovanisti od začiatku aktívnejší, a už po 55 sekundách sa po odrazenom puku dostal k strele Zigo a namieril presne - 1:0.

Po piatich minútach rozvlnil sieť aj Miklík, po porade s videorozhodcom však arbitri gól neuznali. Slovan bol v úvodnej tretine lepší a strelecky aktívnejší, ďalšie šance však nevyužil.

Slovan zaznamenal prvý domáci triumf

Po prestávke Slovan opäť súpera zatlačil, po minúte a pol si vynútil faul Abdul. Po 65 sekundách presilovky si vzal puk Zigo, prekorčuľoval sa pred bránkovisko a zvýšili na 2:0.

Tretí gól pridal po peknej kombinácii s Abdulom Kukumberg, no vzápätí po chybe Meszároša znížil McPherson. V závere druhej tretiny mal Slovan ďalšie šance, ale Zvolen podržal Tomek.

V tretej tretine sa Zvolenčania snažili zdramatizovať duel, snažili sa o častejšiu streľbu, ale dobre rozbehnutý Slovan sa im nepodarilo zastaviť. Bratislavčania ešte podčiarkli víťazstvo gólom do prázdnej bránky zásluhou Vandasa a zaknihovali prvý domáci triumf v sezóne.

Hokejisti Banskej Bystrice momentálne nemajú majstrovskú sezónu. Po prehrách s Košicami a Miškovcom do tretice podľahli na domácom ľade aj Novým Zámkom. A dokonca im nestrelili ani gól.

Detva prekvapivo vyhrala v Nitre

Piatkový prvý súboj 6. kola Tipsport ligy sa pod Urpínom skončil 0:2. Hostí poslal do vedenia v 17. min český útočník Radim Hruška. Na konečných 2:0 pre Nové Zámky upravil v 33. min Tomáš Urban.

Hráči Nových Zámkov sa po druhom trojbodovom zásahu v sezóne posunuli z jedenásteho na desiate miesto tabuľky. Banská Bystrica je v priebežnej tabuľke šiesta.

Popradčania dosiahli prvé víťazstvo v sezóne na súperovom ľade a hneď u lídra. V maďarskom Miškovci zvíťazili Podtatranci 3:2 vďaka gólu skúseného Patrika Svitanu 31 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Šokom je víťazstvo dosiaľ nevýraznej Detvy u vicemajstra v Nitre 5:3. O prvé tri body Detvancov v tejto sezóne sa zaslúžil najmä Ján Sýkora, autor dvoch gólov a jednej asistencie.

Ani hetrik Jakuba Sukeľa nestačil hokejistom Liptovského Mikuláša, aby zabodovali v Trenčíne. Dukla zvíťazila 6:4 aj vďaka trom bodom českého útočníka Josefa Mikysku (1+2) a dvom gólom Petra Sojčíka.



Tipsport liga 2019/2020 - 6. kolo základnej časti - piatok - výsledky

Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 1. Zigo (Bondra, Meszároš), 23. Zigo (Miklík, Podlipnik), 30. Kukumberg (Abdul, Puliš), 59. Vandas (Zigo, Bondra) - 30. McPherson. Rozhodovali: Müllner, Štefík - Gegáň, Orolín, vylúčení: 1:6 na 2 min, navyše Trotter /Zvolen/ 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4147 divákov.

Slovan Bratislava: Brust - Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec - Vandas, Zigo, Bondra - Puliš, Kukumberg, Abdul - Miklík, Kytnár, Matoušek - Žitný, Urbánek, Sloboda - Jendek

Zvolen: Tomek - Švarný, Lowney, Corrin, Fatul, Maier, Drgoň, Roman, Kolenič - Kelemen, Špirko, Handlovský - Bonis, Trotter, McPherson - Thompson, Halama, Hansen - Petráš, Preisinger, Mráz

HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Mikron Nové Zámky 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 17. R. Hruška (Bečka), 33. T. Urban (Stupka, Bajtek)

Rozhodovali: Rencz (Maď.), T. Orolin - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 2271 divákov.

Banská Bystrica: Beskorowany - J. Brejčák, Southorn, Biro, Mihálik, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec - Hickmott, A. Šťastný, Jääskeläinen - Lamper, Wahl, Šoltés - Bartánus, Gabor, M. Lunter - Fafrák, Tamáši, Kabáč

Nové Zámky: Kristín - Hain, Drtina, P. Mikuš, Pavúk, Ordzovenský, Hatala, Dlugoš - Pospíšil, R. Hruška, J. Jurík - Bajtek, T. Urban, Stupka - D. Mikula, Fábry, Rogoň - Bečka, K. Kováčik, Andrisík

Hlasy

/Zdroj: RTVS/

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Nepodali sme dobrý výkon. Všetci od každého hráča až po nás trénerov musíme byť lepší. Problémom bolo, že sme nedokázali vyjsť z tretiny s pukom pod kontrolou. Nahodíme puk na mantinel a z forčekingu nedokážeme dať toľko gólov ako z obvyklého prechodu do útoku. Dokážeme dať góly našou tvrdou prácou v útočnej tretine, ale dnes sa nám to nepodarilo. Keď nedáme gól, nemôžeme vyhrať. Musíme prekonať tento neúspech a všetci niečo spraviť pre to, aby sme začali hrať lepšie."

Jerguš Bača, asistent trénera Nových Zámkov: "Chceli sme hrať aktívne, v pohybe, čo sa nám viac - menej darilo celých 60 minút. Boli sme silní na puku, nedovolili sme Banskej Bystrici toho veľa. Kľúčový moment zápasu nastal v tretej tretine, kedy sme ubránili oslabenie v troch proti piatim, podržal nás aj brankár Kristín. Určite nás toto víťazstvo povzbudilo do ďalšej práce."

Radim Hruška, autor víťazného gólu Nových Zámkov: "Sme radi za tieto tri body, sú cenné pre nás. Dodržali sme taktiku a priniesla svoje ovocie. Neprišli sme sem brániť, ale vyhrať, hoci to znie príliš sebavedomo. Rozhodol o výsledku aj náš prvý gól a to, že sme domácich predčili v prvých dvoch tretinách. Tretiu tretinu sme viac -menej bránili a vyšlo to."

VTK Jégesmedvék Miškovec - HK Poprad 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 18. Reszegh (Beauviller, Vas), 49. Magosi (Harrison)- 4. Magovac (Štrauch, P. Svitana), 24. Paukovček (Magovac, Kozák),59. P. Svitana (Bjalončík, Paločko).

Rozhodovali: D. Konc st., Korba - Jurčiak, Durmis, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 1204 divákov.

Miškovec: Adorján - Dudás, Ross, Vandane, Göz, D. Kiss, Szirányi, Farkas, Láda - Rodman, Vas, Reszegh - Magosi, Galanisz, Beach - Beauviller, Harrison, Ritó - P. Kiss, Lövei, Vojtkó

Poprad: Vošvrda - Ťavoda, Kozák, Kramár, Erving, Magovac, Ulrych, Fabian, Česánek - P. Svitana, Paukovček, Karterud - Leclerc, Zagrapan, Takáč - Matis, Mlynarovič, Štrauch - R. Svitana, Bjalončík, Paločko

Hlasy

/Zdroj: RTVS/

Marcel Rodman, tréner DVTK: "Prvých desať minút bolo z našej strany dobrých. Súper ale dal gól hneď z prvej presilovej hry. V ďalšom priebehu sme spravili veľké množstvo chýb. Posledných sedem minút sme úplne prestali hrať. Popradu gratulujem k trom bodom."

František Štolc, tréner Popradu: "Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper. Chceli sme preto domácich prekvapiť kvalitnou hrou, čo sa nám podarilo. Sme radi za víťazstvo a tri body."

HK Dukla Trenčín - MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:4 (2:1, 4:1, 0:2)

Góly: 4. Mikyska (Lapšanský), 13. Coughler (Alderson, Mikyska), 25. Alderson (Mikyska, Sládok), 30. Sádecký (Chromiak, Štach), 32. Sojčík (Starosta, Chromiak), 40. Sojčík (Starosta, Bartovič) - 10. Jakub Sukeľ (Oško), 34. Jakub Sukeľ (Kriška, Ró. Huna), 46. Jakub Sukeľ, 53. Ru. Huna (Ri. Huna, Ró Huna)

Rozhodovali: Goga, Kókai - Vyšný, Kis-Király, vylúčení 7:5, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:1, 2185 divákov.

Trenčín: Valent - McCormack, Starosta, Rajnoha, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha - Alderson, Mikyska, Lapšanský - Bartovič, Sádecký, Coughler - Chromiak, Radjenovic, Sojčík - Ďurina, J.Švec, Mich.Hlinka - Luhový

Liptovský Mikuláš: Zalivin (30. Bátory) - Mezovský, Petran, Smutný, Cebák, S.Droppa, Kurali, Burzík, J.Nemec - Rich.Huna, Rob.Huna, Rud.Huna - J.Sukeľ, Oško, Macík - Michalík, Ozolins, Kriška - Piatka, Uhrík, Nechaj

Hlasy

/Zdroj: RTVS/

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, na čo sme sa koncentrovali. Dnes sme dali dva góly v presilových hrách. Do konca druhej tretiny sme hrali dobre. Od chalanov sme chceli aby odohrali najlepšiu tretiu tretinu, no vypadli sme z koncentrácie pre hlúpe fauly. Nemôže sa nám stať, že budeme tak často vylučovaní ako v tretej časti hry. V oslabeniach sme dostali góly, ktoré zo zápasu troška urobili drámu. Víťazstvo si ceníme, no tretia tretina mala trpkú príchuť."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Nemali sme do zápasu dobrý vstup. Vedeli sme, čo od Dukly môžeme očakávať. Ani nie, že by sme nechceli, ale všetko sme hrali príliš pomaly. Domáci hráči nám nedali priestor a strelili nám tri góly z priestoru pred bránkou. Prišiel štvrtý gól a z našej strany bolo po zápase. My sme vystriedali brankára a prvá strela na Bátoryho skončila v sieti. Troška sme zabrali v poslednej tretine, Dukla troška poľavila. Potrestali sme jej vylúčenia. V závere sa nám už kontaktný gól nepodarilo streliť."

HK Nitra - HC 07 ORIN Detva 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)

Góly: 9. Čaládi (Hlinka), 30. Kollár (Pupák, Š. Nemec), 32. Scheidl (Sloboda, Blackwater) - 7. Törok (V. Fekiač), 16. Andersons (J. Sýkora, Chovan), 18. J. Sýkora (Šišovský), 25. F. Fekiač (Žilka, Čacho), 38. J. Sýkora (Šišovský, Zuzin)

Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Synek, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Blackwater (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1873 divákov.

Nitra: Šimboch (25. Hanuljak) - Mezei, Rais, Pupák, Š. Nemec, A. Sloboda, M. Versteeg, Hlinka - Blackwater, Kollár, Rác - Scheidl, Kerbashian, Lušňák - Šimun, Fetkovič, Fominych - Čaládi, Minárik, Csányi - Hrušík

Detva: Petrík - Andersons, Martin Chovan, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Král - J. Sýkora, Zuzin, Šišovský - Surový, Valent, Gašpar - Čacho, Podešva, Žilka - Čenka, V. Fekiač, Török