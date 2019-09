Sagan to bude mať ťažké. Mohlo by to dopadnúť ako v Bergene, dúfa Štoček

Štoček skončil na 29. mieste.

27. sep 2019 o 21:51 Miloslav Šebela

LEEDS. Vyzeralo to sľubne. Šesťdesiat kilometrov pred cieľom. Matúš Štoček zrýchlil a prešiel cez dlhé stúpanie Greenhow na dobrej pozícii v pelotóne.

V súťaži mužov do 23 rokov bol Žilinčan najväčšou slovenskou nádejou.

„Nečakal som, že ho vyletíme tak rýchlo. Ale cítil som sa dobe. Trochu som potom poľavil v ostražitosti. Myslel som si, že to bude dobré,“ opisoval v cieli.

Padali na rovine, nie v zákrutách

Zabudol však, že cesta mení smer a vietor bude do cyklistov fúkať z boku. „Zrazu sa pelotón rozdelil na skupiny, a hoci sme tú pred nami dlho mali na dohľad a miestami sme leteli aj sedemdesiatkou, už sme ju nedobehli.“

Štoček obsadil 29. priečku. Ako všetci jeho súperi, aj on prišiel do cieľa premočený a tvár mal pokrytú vrstvou prachu.

„S výkonom som spokojný. Presne takéto nohy som dlho nevedel nájsť. Boli to moje najlepšie preteky odkedy som sa vyliečil z mononukleózy.“

Tak ako pri predchádzajúcich súťažiach na svetovom šampionáte, aj dvadsaťtrojkári padali. Hoci na mestskom okruhu v prudkých zákrutách sa nič nestalo.

„Padalo sa na miestach, kde by to nikto nečakal. Ani nie v zjazdoch a zákrutách, ale na rovine. Aj ja som spadol. Ale nebolo to nič vážne a stalo sa to ešte ďaleko pred cieľom,“ hovoril.

Titul by doprial Saganovi

V porovnaní s juniormi či juniorkami sa zdalo, že preteky prebiehajú oveľa hladšie a bez vážnych kolízií.

„Nie je to celkom tak. Videl som dnes aj veľmi nepekné pády, pri ktorých lietali bicykle. Bohužiaľ aj to sa stáva,“ opisoval.

Už v sobotu letí na Slovensko. Nedeľňajšie preteky elite bude sledovať v televízii.

„Či Sagan získa titul? Dúfam, že áno. Doprial by som mu to, ale bude to mať veľmi ťažké. Ak bude v nedeľu škaredé počasie, vždy sa stane niečo nepríjemné. Dúfam, že to budú pekné preteky.

Potešilo by ma, ak by to boli podobné preteky ako na majstrovstvách 2017 v Bergene. Snáď to bude aj s rovnakým koncom,“ dodal 20-ročný cyklista.

V cieli klasifikovali aj ďalších dvoch Slovákov – Adama Foltána (103. miesto) a Jakuba Kubiša (104.).