Slováci majú v C1 miestenku na olympiádu istú. Do finále na MS postúpil iba Slafkovský

Martikánovi a Beňušovi to nevyšlo.

28. sep 2019 o 10:15 SITA

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský postúpil do finále súťaže kanoistov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v španielskom Seu d'Urgell.

Súvisiaci článok Slovenský štvorkajak po dráme získal bronz aj olympijskú miestenku Čítajte

V sobotňajšom predpoludňajšom semifinále Slafkovský obsadil štvrté miesto, víťazom sa stal úradujúci olympijský víťaz Francúz Denis Gargaud Chanut. Slafkovský za ním zaostal o 1,42 s, obaja absolvovali jazdy bez trestných sekúnd.

Desaťčlenné finále C1 bude bez ďalších dvoch Slovákov Mateja Beňuša a Michala Martikána. Beňuš so 4 trestnými sekundami skončil na 16. priečke a Martikán po dodatočnej 50-sekundovej penalizácii na predposlednej bránke klesol až na 29. miesto v 30-člennej konkurencii semifinalistov.

Finále C1 sa začne o 12.03 h. "Sú to majstrovstvá sveta, snažil som sa ísť čo najrýchlejšie. Bohužiaľ, už v hornej časti sa mi špička lode dotkla jednej z bránok. S dvojsekundovou penalizáciou som vedel, že musím ešte trochu pritlačiť. Potom však prišiel druhý ´ťuk´a ten ma už stál finále.

Vedel som, že do finále bude strašne ťažké postúpiť, lebo je tu ´ľahká´ voda. S jazdou som však spokojný, škoda len tých dvoch ´ťukov´, ale nemám sa za čo hanbiť. Hranica medzi úspechom a neúspechom je strašne tenká," uviedol Matej Beňuš.



Zásluhou Slafkovského má Slovensko istotu druhej olympijskej miestenky vo vodnom slalome na OH 2020 v Tokiu. V súťaži kanoistov ich v Seu d´Urgell rozdajú jedenásť a 36-ročný Lipták skončí najhoršie na desiatom mieste.

Prvú miestenku vybojovali už vo štvrtok v K1 žien Mintálová a Dukátová postupom do semifinále. "Mám veľmi dobrý pocit, ale je to len polovica z dnešného dňa. Sústredím sa na finále, verím, že ukážem to najlepšie zo seba. Dúfam, že nesklamem fanúšikov.

Splnili sme jeden z troch cieľov na týchto majstrovstvách sveta. Máme olympijskú miestenku, ale preteky pokračujú ďalej," skonštatoval Alexander Slafkovský.

MS vo vodnom slalome 2019 - C1 mužov - semifinále: