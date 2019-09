Tóth peklo v Dauhe nevydržal. Nechcel som skončiť v nemocnici, vravel

Slovenský chodec preteky na MS nedokončil.

29. sep 2019 o 2:01 Marián Szűcs

DAUHA, BRATISLAVA. Slovenský chodec Matej Tóth nedokončil preteky na 50 kilometrov na majstrovstvách sveta v Dauhe.

Tóth sa dlho držal v popredí tesne za medailovými pozíciami. Po 25. kilometri však začal výrazne strácať a po ďalších štyroch kilometroch napokon z pretekov odstúpil.

"Je mi to ľúto, nezvyknem zabaliť preteky, ale teraz som to vnímal ako najlepšie rozhodnutie. Radšej odísť z trate relatívne so cťou a po svojich, ako skončiť v nemocnici," reagoval Tóth pre RTVS.

Extrémne podmienky a štart pred polnocou

Chodci museli bojovať s extrémnymi teplotami a vyše 70-percentnou vlhkosťou vzduchu. Preteky v Katare odštartovali pol hodinu pred polnocou miestneho času, aby sa vplyv vysokých teplôt znížil, aj tak sa však súťažilo pri viac ako 30 stupňoch Celzia.

"Je to proti rozumu. Ten, kto to vymyslel, musel byť cvok,“ vravel Tóth pre SME ešte pred pretekmi.

V príprave sa sústredil na každý detail. Pred šampionátom absolvoval sústredenie v horúcich podmienkach na Cypre, upravil svoj denný režim a trénoval večer po zotmení, aby sa čo najlepšie prispôsobil podmienkam v Dauhe a netradičnému času pretekov.

Napokon to nestačilo.

"Od prvého kilometra som cítil, že to nejde tak, ako má. Necítil som sa dobre, k tomu sa pridali kŕče, mal som problémy so žalúdkom. Bol som aj na toalete, ale nepomohlo to," opisoval Tóth pre RTVS.

"Nevedel som si predstaviť prejsť v takomto stave ešte 22 kilometrov. Radšej som zvolil možnosť prežiť to v zdraví," dodal.

Liali na seba litre vody

Podobne dopadlo množstvo chodcov aj chodkýň, preteky mužov i žien sa konali súbežne.

Mali úplne premočené dresy, liali na seba litre vody, ochladzovali sa uterákmi či špeciálnymi šiltovkami. Neraz od vyčerpania zastavili pri občerstvovacích stoloch a s veľkou námahou sa pokúšali opäť sa rozbehnúť. Mnohí mali žalúdočné problémy, niektorí zvracali priamo na trati.

Preteky nedokončila ani Slovenka Mária Katerinka Czaková, na trati vydržala približne o zhruba tri kilometre dlhšie ako Tóth.

Zvláštne preteky uprostred noci nesledovali takmer žiadni diváci, okolo trate boli len usporiadatelia a tímy jednotlivých atlétov.

Posledný šampionát v kariére

Tóth štartoval na majstrovstvách sveta po štyroch rokoch. V Pekingu 2015 získal zlatú medailu.

Pred dvoma rokmi na svetovom šampionáte štartovať nemohol, mal pozastavenú činnosť pre nezrovnalosti v biologickom pase. Uspel však so svojou obhajobou a mohol pokračovať v súťažení.

Majstrovstvá sveta v Dauhe boli pre Tótha pravdepodobne posledné v kariére. Po budúcoročnej olympiáde v Tokiu totiž plánuje ukončiť kariéru.