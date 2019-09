Hrašnová: Za sebou som nechala aj veľa lepších súperiek

Slovenská kladivárka obsadila na MS v Dauhe 9. miesto.

28. sep 2019 o 22:58 TASR

DAUHA. Slovenská kladivárka Martina Hrašnová dosiahla vo veku 36 rokov druhý najlepší výsledok na majstrovstvách sveta v kariére.

Dauhu 2019 mohla zaradiť medzi svoje úspešné šampionáty vďaka deviatemu miestu, ktoré ju zároveň povzbudilo s výhľadom na budúcoročné olympijské hry.

Opäť sa dostala do pohody

Hrašnová chýbala na predchádzajúcich MS 2017 v Londýne a v Katare sa vrátila medzi špičku.

"Som veľmi spokojná vzhľadom na to, aké som mala obavy. Nevedela som, do čoho idem. Veľa lepších súperiek som nechala za mnou, čo je pred olympijskými hrami veľmi dobré znamenie.

Budeme tam približne v rovnakom počte a zložení. Po viacerých rokoch zranení a neúspechov som sa takto pred olympijským rokom dostala opäť do pohody a sebavedomia," povedala Hrašnová pre TASR.

Vo finále MS štartovala dokonca po desiatich rokoch, no na Kalifovom štadióne nepociťovala trému: "V piatok som bola omnoho nervóznejšia. Oddeľovala sa špička a do nej som sa dostala. Snažila som sa oddychovať, nevedela som zaspať, lebo po takom fyzickom i psychickom vypätí sa zaspáva ťažko.

Zaspala som možno o druhej nadránom a aj tak som nevedela spať poriadne. Ráno som cvičila s fyzioterapeutom a komunikovala som s pár ľuďmi, ktorí ma chceli povzbudiť, najmä s dcérou a trénerom.

V sobotu som bola až príliš pokojná, možno to súviselo aj s únavou. Vedela som, že musím viac zabrať a z toho, žiaľ, vyplývali aj tie chyby."

Tento rok si odtrpí až do konca

Slovenská reprezentantka sa dokázala vo finále rapídne zlepšiť po nevydarenom úvodnom pokuse: "Len som sa snažila dostať opäť do môjho rytmu a koncentrovať sa sama na seba. Vedela som, že prvý pokus nie je odraz momentálnej formy, že môžem hodiť ďalej.

Došlo k veľkej chybe, ktorú som nesmela zopakovať, našťastie vyšiel druhý pokus. Pri treťom som sa snažila dať do toho, čo bolo vo mne, žiaľ, bol neplatný."

To však nepokazilo dojem z celkového vystúpenia: "Šampionát rozhodne patrí medzi moje úspešné. Vždy som spokojná, keď dokážem podať výkon na hranici mojich možností.

Podarilo sa mi to už v kvalifikácii a aj v sobotu po úbytku síl. Vedela som, že dnes sa bude hádzať ďaleko, dievčatá to predviedli hneď od začiatku. Som veľmi spokojná s tým, kam som sa zaradila."

Hrašnová zakončí prípravný rok na OH koncom októbra armádnymi majstrovstvami sveta: "Tiež budú pre mňa dôležité. Neviem presne, aká konkurencia na mňa čaká, ale rada by som zabojovala o medailu.

Dúfam, že sa nám podarí udržať túto formu. Bude to v Číne, opäť budú náročné a horúce podmienky, predpokladám, že tam už nebude klimatizovaný štadión. Tento rok si to odtrpím až do konca."

Z OH v Pekingu 2008 má Hrašnová na konte šiestu pozíciu a teplo má byť aj o rok v Tokiu.