Tóthov tréner: Je to pre mňa dehonestácia chôdze, sme znechutení

Disciplínu v budúcnosti skrátia.

29. sep 2019 o 8:39 TASR

DAUHA. Chodecký tréner Matej Spišiak musel na majstrovstvách sveta prehltnúť odstúpenie oboch zverencov.

Päťdesiatku nedokončili Matej Tóth ani Mária Katerinka Czaková a ich kouč už rok pred šampionátom upozorňoval, že katarská Dauha je nevhodné dejisko pre vytrvalcov.

Spišiak: Možno som to mal zobrať na seba

Obavy Spišiaka sa naplnili v noci zo soboty na nedeľu. "Už keď sme tu boli na inšpekčnej ceste aj so šéftrénerom Martinom Pupišom, som povedal, že to sú kruté a absolútne nereálne podmienky. A to sa potvrdilo," uviedol Spišiak.

"Mrzí ma to, možno som mal rozhodnutie, aby sme sem nešli, zobrať na seba. Na druhej strane, je to veľmi komplikované, je nás málo a pre slovenskú atletiku je každá účasť na vrcholnom podujatí dôležitá," priznal.

"Aj pre pretekárov, predsa len je iné, keď máte vrchol, pripravujete sa, ako keď si poviete, že budete len trénovať. Je veľmi ťažké potom udržať motiváciu. Možno z jedného pohľadu sme sem nemali ísť, ale teraz je už zbytočné polemizovať."

Podľa trénera by sa rozhodovali ináč, pokiaľ by mal Tóth vo vrecku limit na budúcoročné olympijské hry.

"Pravdepodobne by sme oželeli Katar, lebo toto nie sú podmienky na podávanie špičkových výkonov pre vytrvalcov. Celá chodecká komunita je z toho znechutená a pre mňa je toto dehonestácia chôdze, nič iné. Ale ja o tom nerozhodujem," pokračoval Spišiak.

"My sme tu na to, aby sme trénovali a postavili sa na preteky. Žiaľ, dopadlo to takto, robili sme v príprave, čo sa dalo, aj veci, ktoré sú za bežných okolností nad rámec normálnosti. Prosto to nevyšlo."

Disciplínu skrátia, aby bola atraktívna

Tóth bude mať ešte šancu zabojovať o limit na 50-kilometrovej trati, s ktorou by sa mohol rozlúčiť na olympiáde 2020.

Agentúra DPA informovala, že riadiaca organizácia svetovej atletiky ju od MS 2021 skráti v kategórii mužov na 30 kilometrov, aby udržala atraktivitu disciplíny.

Spišiak pre TASR povedal, že ženy zrejme nepôjdu 50 kilometrov už ani v Tokiu.

"Takto pomaly sa nešlo nikdy, to je abnormálne. V takomto tempe chodieva Maťo voľné tréningy. Musíme trošku prekopať prípravu a zájsť limity, Maťo na 50 kilometrov, Marika na 20 kilometrov. Neverím, že ženy týmto pádom budú mať päťdesiatku na OH. To je už odpískané, Marika sa musí preorientovať na 20 kilometrov a Maťo pôjde 50 kilometrov najpravdepodobnejšie v Dudinciach."

Czaková: Mala som pocit, že horím

Onedlho 31-ročná Czaková nastúpila na štvrtú a asi aj poslednú päťdesiatku v kariére. Na konte má dve víťazstvá v Dudinciach a šieste miesto z vlaňajších majstrovstiev Európy v Berlíne.

"Popravde, mám rada dvadsiatku aj päťdesiatku, hoci teraz to nevyšlo podľa predstáv. Žiaľ, keďže 50 km nebude na OH, budem sa snažiť zrýchliť. Každopádne mám nachodený dobrý objem, nebudeme mať veľa času na oddych, rovno začneme trénovať," priznala.

"Záleží, ako sa dám do poriadku z tejto päťdesiatky, či to nechá nejaké veľké stopy na tele. Ak nie, vrhneme sa ďalej do prípravy. Určite sa viac zameriam na rýchlosť, aj keď minulý rok mi päťdesiatka pomohla, zlepšila som sa aj na dvadsiatke," pokračovala.

"Určite budem rada, pokiaľ to zúročím, telo si pamätá, čo natrénovalo. Uvidíme, aké budú v Tokiu podmienky, bola som sa pozrieť, čo na nás čaká, a bolo to prijateľnejšie ako toto."

O práve skončených pretekov v Dauhe uviedla: "Bolo to veľmi náročné. Mala som pocit, že vnútorne horím, ochladzovanie po každom kole nepomáhalo. Keď som bola presvedčená, že to už nejde, ešte raz som to chcela skúsiť, či kríza neprejde. Už to však nemalo zmysel."