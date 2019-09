Real Madrid má za sebou v lige jednu z najťažších skúšok. Ramosovi sa však bod máli

Derby sa skončilo bez gólov.

29. sep 2019 o 9:18 TASR

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=363034031

MADRID. Futbalisti Realu Madrid nepoznajú ani po siedmom kole nového ročníka španielskej La Ligy trpkosť prehry.

Sobotňajšia remíza 0:0 na pôde mestského rivala Atlética Madrid ich navyše vrátila na čelo ligovej tabuľky s jednobodovým náskokom pred nováčikom z Granady a práve aj pred ich sobotňajším súperom.

Štvrtá Barcelona stráca dva body.

Oblak: Robil som si iba svoju prácu

"Zápasy proti Atléticu sú vždy fyzicky nesmierne náročné. Čeliť mu na jeho pôde je jednou z najťažších skúšok v ligovej sezóne. Súper nám nenechal ani kúsok miesta navyše a preto bolo veľmi ťažké vytvoriť si šance. Napriek tomu sa nám bod máli, chceli sme určite viac," povedal kapitán hostí Sergio Ramos.

Súvisiaci článok Hruď a ľavačka. Brankár Barcelony vymyslel senzačnú prihrávku Čítajte

Real mal najbližšie ku gólu štvrťhodinu pred koncom, keď sa po centri Nacha zavesil do vzduchu Karim Benzema.

Jeho prudkú hlavičku však zneškodnil výborne chytajúci Jan Oblak.

"Bol to rutinný zákrok. Pokus bol kvalitne umiestnený, no mal som dobrý výhľad na loptu. Robil som si skrátka svoju prácu," povedal slovinský reprezentant, pre ktorého to bolo už piate čisté konto v sezóne.

Zidane: Obrana nám môže vyhrať titul

"Bol to kľúčový zákrok. Stál proti nám výborný brankár a s tým sa jednoducho nedá nič robiť," povedal tréner Realu Zinedine Zidane.

Obranná fáza však nerobí problémy ani jeho zverencom, veď rovnako ako Atlético neinkasovali už v troch zápasoch za sebou.

"Pevná obrana je základ úspechu. V konečnom dôsledku nám môže vyhrať titul. Musíme zapracovať na útočnej fáze, ale verím, že ak budeme pokračovať v hre, ktorú som predviedli proti Atléticu, budeme mať na konci sezóny dôvod na radosť," dodal Zidane.

Oblak bol s bodom spokojný: "Chceli sme brať všetky tri, no dnes to skrátka nešlo. Hra bola vyrovnaná a výsledok je preto spravodlivý. Pokúsime sa zvíťaziť už v nasledujúcom zápase."

Ten čaká Atlético už v utorok, keď v rámci skupinovej fázy Ligy majstrov cestuje na pôdu Lokomotívu Moskva (21.00 SELČ). Real hostí v ten istý deň od 18.55 h belgické Bruggy.