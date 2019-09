Sagan ešte v závere útočil, no k víťazovi sa len priblížil. Cyklisti šli akoby cez potoky

Šampiónom je senzačne Pedersen.

29. sep 2019 o 17:38 Marián Szűcs, Miloslav Šebela

HARROGATE. Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v hlavných pretekoch na majstrovstvách sveta v Yorkshire na piatom mieste.

Senzačne zvíťazil Dán Mads Pedersen, ktorý bol v rozhodujúcom úniku malej skupiny.

Sagan 3,5 kilometra pred cieľom vyrazil z pelotónu, aby sa ešte pokúsil dostihnúť vedúcich jazdcov. V tej chvíli však na nich strácal minútu a dokázal sa k nim už iba priblížiť.

Do cieľa prišiel so stratou 43 sekúnd za víťazom.

Pedersen zaskočil Trentina

V záverečnej fáze pretekov sa dostala do úniku silná päťčlenná skupina, v ktorej boli aj veľkí favoriti Holanďan Mathieu van der Poel a Talian Matteo Trentin.

Skupina si vypracovala zhruba minútový náskok a vo výrazne oklieštenom pelotóne už v tom čase nebol žiadny tím v dostatočnej sile na to, aby stratu dotiahol.

Bolo tak jasné, že titul získa jeden z jazdcov v úniku.

Dvanásť kilometrov pred cieľom z úniku prekvapujúco vypadol Van der Poel. Holanďanovi úplne došli sily, nedokázal udržať tempo a za pár sekúnd ho pelotón dostihol.

Z úniku tesne pred cieľom vypadol ešte Talian Gianni Moscon. O titul tak bojovala už len trojica jazdcov – okrem Trentina ešte Pedersen aj Švajčiar Stefan Küng.

Favoritom bol Trentin, ale vo finiši ho senzačne predstihol ešte len 23-ročný Pedersen.

Baška: Akoby sme šli cez potoky

Preteky výrazne ovplyvnilo počasie. Ráno pred štartom organizátori skrátili trať o 24 kilometrov, lebo niektoré úseky ciest zaplavila po výdatnom daždi voda.

Cyklisti celý deň zápasili s nepríjemným vetrom a dažďom, na mnohých miestach trate stáli veľké mláky.

„Toľko vody na ceste som na pretekoch asi ešte nezažil. Bolo to, akoby sme prechádzali malé potoky. Veľakrát sa stalo, že sme vbehli do 30-centimetrovej vody za zákrutou,“ opisoval slovenský cyklista Erik Baška, ktorý z pretekov odstúpil po druhom kole.

„Podmienky boli ťažké. Celý deň v daždi. Voda na ceste. Zima. Na tachometri mi ukazovalo sedem - osem stupňov. Je to dlhé. Každému dochádzali sily,“ hovoril.

„Nikomu sa v takom počasí nechce pretekať. Zažil som na Paríž – Nice aj horšie podmienky, keď sme mali dva stupne Celzia, fúkalo aj pršalo. To bol extrém. V tom je cyklistika pekná aj ťažká, že sa jazdí za každých podmienok,“ doplnil.

Cully sa pokúšal o únik

Ešte skôr z pretekov odstúpil ďalší Slovák Ján Andrej Cully, ktorý štartoval na majstrovstvách sveta prvý raz.

„Mal som sa pokúsiť dostať sa do úniku. Ak by to nevyšlo, mal som sa snažiť pomáhať chalanom,“ približoval pokyny, ktoré dostal od šéfa slovenského tímu Jána Valacha.

„Nešlo sa mi veľmi dobre. Skúsil som dvakrát nastúpiť, ale, žiaľ, nevyšlo to. Udržiavalo sa potom vysoké tempo. Na cestách bolo veľmi veľa vody. Aj počasie vás oslabí,“ doplnil Cully.