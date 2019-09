Veľkú cenu Ruska vyhral Hamilton, víťaz kvalifikácie Leclerc skončil tretí

Mercedes dosiahol double.

29. sep 2019 o 15:04 (aktualizované 29. sep 2019 o 15:19) TASR, SITA

VC Ruska 2019

Soči (po 53 kolách):

1. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 1:33:38,992 h 2. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes + 3,829 s 3. Charles Leclerc Monako Ferrari + 5,212 s 4. Max Verstappen Holandsko Red Bull + 14,210 s 5. Alexander Albon Thajsko Red Bull + 38,348 s 6. Carlos Sainz Španielsko McLaren + 45,889 s

SOČI. Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Ruska, 16. pretekoch seriálu majstrovstiev sveta F1. Preteky v Soči sa skončili double Mercedesu, keďže na druhej priečke prišiel do cieľa Fín Valtteri Bottas.

Tretí skončil víťaz kvalifikácie Monačan Charles Leclerc na Ferrari.

Räikkönen stíha Alonsa a Barrichella

Hamilton zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia a po 16. podujatí sezóny má 322 bodov. Druhý je Bottas s 249 bodmi, tretí Leclerc má 215.

Do konca sezóny 2019 zostáva ešte päť podujatí. Najbližšie je na programe v nedeľu 13. októbra VC Japonska.

Fín Kimi Räikkönen na Alfa Romeo sa dostal na tretie miesto v historickom poradí jazdcov podľa počtu absolvovaných veľkých cien (310). Pred ním sú už iba Španiel Fernando Alonso (314) a Brazílčan Rubens Barrichello (326).

Hamilton získal ešte bod navyše

Na štartovom rošte tretí Vettel mal výborný štart a okamžite sa dostal nielen pred druhého Hamiltona, ale aj pred víťaza kvalifikácie Leclerca.

Krátko na to sa preteky skončili pre Grosjeana, ktorý štartoval z ôsmej pozície, no po kolízii s Giovinazzim skončil. Z vedúcej trojice najskôr prezul Leclerc, neskôr Vettel, no Leclerc sa dostal pred tímového kolegu.

Kým Ferrari prezúvali, na líderskú pozíciu sa posunuli Mercedesy, Hamilton pred Bottasom. V 28. kole však Vettel musel odstúpiť pre poruchu rekuperačného systému.

Následný príjazd bezpečnostného vozidla zahral Hamiltonovi, ktorý stihol prezuť a vrátiť sa na prvú priečku. Do konca pretekov sa už poradie na čelných pozíciách nezmenilo.

Bottas odolal niekoľkým pokusom Leclerca o útok, štvrtý Verstappen nedosiahol na tretiu priečku. Hamilton napokon získal 26 bodov do celkového poradia, keďže v závere zajazdil najrýchlejšie kolo, za ktoré dostal bod navyše.

Po troch víťazstvách jazdcov Ferrari sa tak z prvenstva deviatykrát v sezóne tešil Hamilton.

Poradia

Priebežné celkové poradie (po 16 z 21 pretekov)

1. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 322 b 2. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 249 b 3. Charles Leclerc Monako Ferrari 215 b 4. Max Verstappen Holandsko Red Bull 212 b 5. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 194 b 6. Pierre Gasly Francúzsko Red Bull 69 b

Priebežné poradie v Pohári konštruktérov: